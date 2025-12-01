Екслідерку Бангладеш Хасіну та її племінницю визнали винними у корупції

Суд у столиці Бангладеш засудив колишню прем’єр-міністерку-втікачку Шейх Хасіну до п’яти років ув’язнення, а її племінницю, депутатку від британської Лейбористської партії Туліп Сіддік до двох років за корупцію, пов’язану з урядовим земельним проєктом.

Про це пише видання АР.

Рабіул Алам, суддя Спеціального суду Дакки, заявив, що Хасіна зловживала владою прем’єр-міністерки, а Сіддік була винна в корупційному впливі на свою тітку, допомагаючи своїй матері та двом братам отримати земельну ділянку в державному проєкті. Матір Сіддік, Шейх Рехана, отримала сім років ув’язнення і вважається головною учасницею у справі.

Суддя також оштрафував усіх трьох на 813 доларів кожного та розпорядився скасувати виділення ділянки Рехані.У справі фігурують ще 14 підозрюваних.

Прокурор антикорупційної комісії Хан Мохаммед Майнул Хасан повідомив, що обвинувачення вимагало довічного ув’язнення для основних фігурантів справи.

Через кілька годин після оголошення вироку партія Хасіни Авамі Ліг у заяві, надісланій Associated Press, назвала рішення "повністю передбачуваним" і заявила, що сам антикорупційний орган є "політичним механізмом, який використовується для політичних цілей".

Прокуратура заявила, що Сіддік судили як громадянку Бангладеш, і влада повідомила, що отримала її паспорт, національну посвідку особи й податковий номер. Але Сіддік це заперечує і каже, що є громадянкою Великої Британії, а не Бангладешу.

Сіддік, яка представляє лондонські округи Гемпстед і Гайґейт у парламенті Великої Британії, раніше заперечувала звинувачення та називала суд "фарсом, побудованим на сфабрикованих звинуваченнях і продиктованим політичною помстою".

У січні вона подала у відставку з посади міністерки в уряді прем’єр-міністра Кіра Стармера через тиск, пов’язаний із її родинними зв’язками з Хасіною. Сіддік заявила, що її було визнано непричетною до правопорушень, але вона йде з посади економічного секретаря Казначейства, оскільки питання стало "відволіканням від роботи уряду".

Фото: EPA /UPG Племінниця Шех Хасіни Туліп Сіддік

Прокурор зазначив, що готується звернення до уряду Великої Британії через Міністерство закордонних справ Бангладеш щодо вироку Сіддік.

У листопаді Хасіну засудили до страти за злочини проти людяності, пов’язані з придушенням масового повстання, яке завершило її 15-річне правління. Вона живе у вигнанні в Індії, і всі її суди проходили заочно.

Рехана перебуває за межами країни, а двоє братів Сіддік також за кордоном. Проти них висунуто інші обвинувачення, пов’язані з торішнім повстанням.

У трьох окремих справах щодо того ж містобудівного проєкту інший суд 27 листопада засудив Хасіну до 21 року ув’язнення. Сина та доньку Хасіни також було засуджено до п’яти років ув’язнення кожного.

Країною зараз керує тимчасовий уряд на чолі з лауреатом Нобелівської премії миру Мухаммадом Юнусом, який оголосив, що наступні парламентські вибори відбудуться в лютому.