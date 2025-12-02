CNN: Трамп проведе "військовий кабінет" щодо Венесуели

Зустріч у Білому домі визначить подальші кроки США у "війні з наркотрафіком".

За інформацією агенції CNN, президент США Дональд Трамп планує провести засідання в Овальному кабінеті Білого дому щодо можливої ескалації "війни з наркотрафіком" поблизу берегів Венесуели.

Для обговорення подальших кроків протистояння з режимом Ніколаса Мадуро глава держави запросив верхівку своєї адміністрації - державного секретаря Марко Рубіо, міністра війни Піта Геґсета, командувача Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Дена Кейна, а також голову апарату Білого дому С'юзі Вайлз та її заступника Стівена Міллера.

Зустріч відбувається на тлі дискусії щодо законності дій військово-морських сил США, які в останні місяці атакували кораблі, нібито пов'язані із перевезенням наркотиків. При цьому Вашингтон офіційно не оголошував війну Венесуелі - але може це зробити за підсумками наради.