Джерела: під час атаки на Новоросійськ були влучання по нафтотерміналу

Є попередні дані про пошкодження корабля.

За атакою на порт “Новоросійськ” стоять центр спецоперацій СБУ, ГУР, ССО, Сили безпілотних систем, берегові ракетно-артилерійські війська ВМС і Держприкордонслужба. Зафіксовано влучання по інфраструктурі нафтотерміналу (нафтоналивні стендери та маніфольди) і позиціях систем ППО С-300/С-400.

Про це редакції LB повідомили співрозмовники в СБУ. За попередніми даними, пошкоджено також великий десантний корабель проєкту 1171, який перебував біля причалу військово-морської бази.

Порт “Новоросійськ” є другим за величиною центром експорту нафти в Росії та головною базою Чорноморського флоту рф.

“СБУ продовжує методично зменшувати нафтодоларові доходи росії, якими вона фінансує війну проти України, а також послаблювати системи ППО противника, що захищають ключові військові та інфраструктурні об’єкти ворога”, – повідомило поінформоване джерело в СБУ.