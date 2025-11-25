Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
ГоловнаСуспільствоВійна

Джерела: під час атаки на Новоросійськ були влучання по нафтотерміналу

Є попередні дані про пошкодження корабля. 

Джерела: під час атаки на Новоросійськ були влучання по нафтотерміналу
Протикорабельний комплекс «Нептун» (ілюстративне фото)
Фото: defence.ua

За атакою на порт “Новоросійськ” стоять центр спецоперацій СБУ, ГУР, ССО, Сили безпілотних систем, берегові ракетно-артилерійські війська ВМС і Держприкордонслужба. Зафіксовано влучання по інфраструктурі нафтотерміналу (нафтоналивні стендери та маніфольди) і позиціях систем ППО С-300/С-400.

Про це редакції LB повідомили співрозмовники в СБУ. За попередніми даними, пошкоджено також великий десантний корабель проєкту 1171, який перебував біля причалу військово-морської бази.

Порт “Новоросійськ” є другим за величиною центром експорту нафти в Росії та головною базою Чорноморського флоту рф. 

“СБУ продовжує методично зменшувати нафтодоларові доходи росії, якими вона фінансує війну проти України, а також послаблювати системи ППО противника, що захищають ключові військові та інфраструктурні об’єкти ворога”, – повідомило поінформоване джерело в СБУ.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies