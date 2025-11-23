Єрмак заявив про прогрес у переговорах зі США і долучення Європи до процесу

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив про «дуже продуктивну» зустріч з американською стороною у Женеві та зазначив, що Київ фіксує прогрес на шляху до справедливого й тривалого миру, пише Sky News.

Під час виступу після переговорів з американцями Єрмак сказав, що «ми маємо дуже хороший прогрес, і ми рухаємось уперед до справедливого і тривалого миру. Українці заслуговують на цей мир і хочуть його більше, ніж будь-хто інший».

За його словами, він подякував представникам США за допомогу і наголосив, що робота над планом триває.

Глава ОПУ додав, що Україна також буде «залучати наших європейських друзів» до подальших обговорень. За його словами, остаточне рішення щодо плвну ухвалюватимуть президенти України і США.