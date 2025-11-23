Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ГоловнаСуспільствоВійна

Єрмак заявив про прогрес у переговорах зі США і долучення Європи до процесу

«Ми рухаємось уперед до справедливого і тривалого миру», - запевнив керівник ОПУ.

Андрій Єрмак і Марко Рубіо
Фото: Х/Andriy Yermak

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив про «дуже продуктивну» зустріч з американською стороною у Женеві та зазначив, що Київ фіксує прогрес на шляху до справедливого й тривалого миру, пише Sky News.

Під час виступу після переговорів з американцями Єрмак сказав, що «ми маємо дуже хороший прогрес, і ми рухаємось уперед до справедливого і тривалого миру. Українці заслуговують на цей мир і хочуть його більше, ніж будь-хто інший».

За його словами, він подякував представникам США за допомогу і наголосив, що робота над планом триває.

Глава ОПУ додав, що Україна також буде «залучати наших європейських друзів» до подальших обговорень. За його словами, остаточне рішення щодо плвну ухвалюватимуть президенти України і США.

  • 23 листопада українська делегація розпочала роботу у Женеві щодо узгодження мирного плану. Сьогодні передбачено низку зустрічей у різних форматах. 
  • 21 листопада Financial Times опублікував повний текст “мирного плану Трампа” з 28 пунктів щодо війни між Україною та РФ.
  • Як відомо з опублікованих у медіа пунктів "мирного плану", Україні пропонують відмовитися від вступу НАТО, скоротити армію і віддати Росії свої території, тобто фактично капітулювати.
  • Держсекретар США Марко Рубіо після перемовин заявив, що Штати вносять зміни до запропонованого Україні мирного плану.
