Головне за ніч та ранок понеділка, 24 листопада: наслідки обстрілу Харкова, понад 190 боєзіткнень, відключення світла

Нічна повітряна атака, 191 бойове зіткнення, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, підсумки перемовин у Женеві, стрілянина в Львівській школі.

Збільшилася кількість загиблих та постраждалих унаслідок вчорашнього нічного обстрілу Харкова. Відомо про смерть чотирьох людей. Поранених - тринадцять. Росіяни застосували по місту щонайменше 15 дронів. Пошкоджений енергооб'єкт.

Про це йдеться у повідомленнях ДСНС, начальника ОВА Олега Синєгубова, поліції області та прокуратури.

Серед постраждалих – двоє дітей: 12-річний хлопчик, який отримав поранення склом, та 11-річна дівчинка – вона зазнала сильного стресу.

Загинули 69-річна, 61-річна і 41-річна жінки та 55-річний чоловік.

За даними прокуратури, 23 листопада з 21:25 до 22:00 російська армія здійснила масований удар по Харкову із застосуванням щонайменше 15 безпілотників.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 191 штурм ворога.

Найбільше боїв пройшло на Покровському (62) та Костянтинівському (29) напрямках.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1190 російських солдатів, 3 ворожі танки, 5 бойових броньованих машин, 41 артилерійську систему. Від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили близько 1 166 450 осіб.

Уночі сили ППО знешкодили 125 із 162 запущених ворожих дронів.

Зафіксовано влучання 37 ударних БпЛА на 15 локаціях.

У Львові на території однієї із шкіл сталася стрілянина між батьками учнів. Одного чоловіка госпіталізували. Діти не постраждали, розповіли директор департаменту освіти та культури Львівської міської ради Андрій Закалюк та Нацполіція.

Закалюк зазначив, що інцидент стався на подвір'ї середньої загальноосвітньої школи №13 на Сихові. За його словами, діти чоловіків — однокласники, вчаться в початковій школі та мали конфлікт у класі. Сьогодні відбулася зустріч у директора за участі батьків дітей і соціального працівника, де намагалися вирішити проблемне питання. Однак батьки не дійшли згоди та продовжили розмову сам на сам уже на подвір’ї, зокрема почали "вирішувати" конфлікт за допомогою пістолета.

Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Донецької, Харківської, Чернігівської та Дніпропетровської областей.

Як повідомили у Міненерго, найскладніша ситуація на Дніпропетровщині. Там без світла – понад 60 тисяч споживачів. На Харківщині через атаку знеструмлено ще близько 10 тисяч абонентів. Енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

Сьогодні у всіх регіонах України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу. Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні можна дізнатися на сторінках обленерго.

Перемовини України і США в Женеві були конструктивними, зосередженими та сповненими взаємної поваги, йдеться у спільній заяві країн, опублікованій на сайті Офісу президента і головою делегації Андрієм Єрмаком.

Обидві сторони визнали консультації "вкрай продуктивними", а також відзначили прогрес в узгодженні позицій та визначенні чітких подальших кроків.

На зустрічі учасники переговорів погодилися, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир. За підсумками переговорів сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру.

