Під час нічної атаки постраждала Укрзалізниця: є пошкодження вагонів

Змін у русі немає.

Під час атаки на Київ 25 листопада постраждала Укрзалізниця, повідомив віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба. Є пошкодження вагонів та контактних мереж.

Змін у русі поїздів немає. Залізничники оперативно відновлюють пошкоджене.

В Одеській області удари по критичній інфраструктурі спричинили відсутність теплопостачання у 140 тисяч абонентів. Об’єкти життєзабезпечення на резервному живленні. Працюють понад 160 "Пунктів незламності".

“Внаслідок дронових атак пошкоджена і портова інфраструктура Чорноморську – під ударом опинились адмінбудівлі та обладнання, яке забезпечує роботу вантажних операцій. Відновлювальні роботи тривають”, – повідомив Кулеба.

Також під час атаки постраждали Донецька, Дніпропетровська, Херсонська області. Основний удар був спрямований на столицю.