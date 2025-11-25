Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Київ. Скасована прем’єра
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Під час нічної атаки постраждала Укрзалізниця: є пошкодження вагонів

Змін у русі немає. 

Під час нічної атаки постраждала Укрзалізниця: є пошкодження вагонів
Наслідки атаки
Фото: Олескій Кулеба в Telegram

Під час атаки на Київ 25 листопада постраждала Укрзалізниця, повідомив віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба. Є пошкодження вагонів та контактних мереж.

Змін у русі поїздів немає. Залізничники оперативно відновлюють пошкоджене.

В Одеській області удари по критичній інфраструктурі спричинили відсутність теплопостачання у 140 тисяч абонентів. Об’єкти життєзабезпечення на резервному живленні. Працюють понад 160 "Пунктів незламності". 

“Внаслідок дронових атак пошкоджена і портова інфраструктура Чорноморську – під ударом опинились адмінбудівлі та обладнання, яке забезпечує роботу вантажних операцій. Відновлювальні роботи тривають”, – повідомив Кулеба.

Також під час атаки постраждали Донецька, Дніпропетровська, Херсонська області. Основний удар був спрямований на столицю. 
Теми: , ,
﻿
