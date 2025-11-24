Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
ГоловнаСуспільствоВійна

На Дніпропетровщині через удари ворога понівечена частина ДСНС

Над областю збили два ворожі безпілотники. 

На Дніпропетровщині через удари ворога понівечена частина ДСНС
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС України в Telegram

На Дніпропетровщині через російські удари понівечена частина ДСНС та інфраструктура. Над областю збили два ворожі безпілотники. 

Про це повідомили у ОВА

По Нікопольському району ворог бив з РСЗВ «Град», важкої артилерії. Застосовував також FPV-дрони. Потерпали райцентр, Марганецька, Червоногригорівська, Покровська громади. Є пошкодження на території підрозділу пожежно-рятувальної частини. 

Противник скерував БпЛА на дві громади Синельниківщини – Покровську та Межівську. Понівечена інфраструктура. 

Скрізь минулося без загиблих і постраждалих.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies