На Дніпропетровщині через удари ворога понівечена частина ДСНС

На Дніпропетровщині через російські удари понівечена частина ДСНС та інфраструктура. Над областю збили два ворожі безпілотники.

Про це повідомили у ОВА.

По Нікопольському району ворог бив з РСЗВ «Град», важкої артилерії. Застосовував також FPV-дрони. Потерпали райцентр, Марганецька, Червоногригорівська, Покровська громади. Є пошкодження на території підрозділу пожежно-рятувальної частини.

Противник скерував БпЛА на дві громади Синельниківщини – Покровську та Межівську. Понівечена інфраструктура.

Скрізь минулося без загиблих і постраждалих.