​На Дніпропетровщині росіяни пошкодили АЗС, будинок та інфраструктуру

Упродовж доби російська армія атакувала Дніпропетровську область різними типами дронів та артилерією.

Про це повідомили у ОВА.

До ночі ворог продовжував бити по Нікопольщині. Туди спрямовував FPV-дрони та артилерію. Поцілив по Нікополю, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській громадах. Пошкоджені приватний будинок, АЗС.

Внаслідок атаки БпЛА на Миколаївську громаду Синельниківського району понівечена інфраструктура.Загиблих і постраждалих немає.

Захисники неба знищили в області 12 безпілотників.

Фото: Дніпропетровська ОВА наслідки російської атаки