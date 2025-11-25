Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
​На Дніпропетровщині росіяни пошкодили АЗС, будинок та інфраструктуру

Ворог атакував область дронами та артилерією.

​На Дніпропетровщині росіяни пошкодили АЗС, будинок та інфраструктуру
Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж доби російська армія атакувала Дніпропетровську область різними типами дронів та артилерією.

Про це повідомили у ОВА.

До ночі ворог продовжував бити по Нікопольщині. Туди спрямовував FPV-дрони та артилерію. Поцілив по Нікополю, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській громадах. Пошкоджені приватний будинок, АЗС.

Внаслідок атаки БпЛА на Миколаївську громаду Синельниківського району понівечена інфраструктура.Загиблих і постраждалих немає.

Захисники неба знищили в області 12 безпілотників.

