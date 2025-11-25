​На Дніпропетровщині росіяни пошкодили АЗС, будинок та інфраструктуру

Упродовж доби російська армія атакувала Дніпропетровську область різними типами дронів та артилерією.
Про це повідомили у ОВА.
До ночі ворог продовжував бити по Нікопольщині. Туди спрямовував FPV-дрони та артилерію. Поцілив по Нікополю, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській громадах. Пошкоджені приватний будинок, АЗС.
Внаслідок атаки БпЛА на Миколаївську громаду Синельниківського району понівечена інфраструктура.Загиблих і постраждалих немає.
Захисники неба знищили в області 12 безпілотників.
- Вчора через російський терор на Дніпропетровщині постраждали 11 людей.