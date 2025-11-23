Зеленський: переговори зі США і Європою у Швейцарії триватимуть до ночі

"Багато змінюється: дуже уважно ми працюємо над кроками, які потрібні для закінчення війни", - сказав глава держави.

Переговори української делегації з американською і європейською триватимуть до ночі.

Про це у вечірньому відеозверненні 23 листопада повідомив Володимир Зеленський.

«Українська делегація в Женеві вже провела ряд зустрічей: з американською стороною, також з нашими європейськими партнерами. Зараз була доповідь делегації за підсумками розмов, і це були ґрунтовні розмови. Багато змінюється: дуже уважно ми працюємо над кроками, які потрібні для закінчення війни. Сьогодні ще продовжаться перемовини у Швейцарії, фактично до ночі команди працюватимуть, і будуть ще доповіді від них», - розповів глава держави.

Президент додав, що «важливо, що розмова з американськими представниками є, і є сигнали, що команда президента Трампа чує нас».

Зеленський наголосив, що кроки для закінчення війни мають бути дієвими.

«Україна ніколи не хотіла війни, і ми ніколи не будемо перепоною для миру. Дипломатія активізована, це добре. Ми розраховуємо, що результатом будуть правильні кроки. Перший пріоритет – це надійний мир, гарантована безпека, повага до наших людей, повага до кожного, хто віддав своє життя, захищаючи Україну від російської агресії», - сказав глава держави.