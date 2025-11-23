Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: переговори зі США і Європою у Швейцарії триватимуть до ночі

"Багато змінюється: дуже уважно ми працюємо над кроками, які потрібні для закінчення війни", - сказав глава держави.

Зеленський: переговори зі США і Європою у Швейцарії триватимуть до ночі
Володимир Зеленський
Фото: скріншот

Переговори української делегації з американською і європейською триватимуть до ночі.

Про це у вечірньому відеозверненні 23 листопада повідомив Володимир Зеленський.

«Українська делегація в Женеві вже провела ряд зустрічей: з американською стороною, також з нашими європейськими партнерами. Зараз була доповідь делегації за підсумками розмов, і це були ґрунтовні розмови. Багато змінюється: дуже уважно ми працюємо над кроками, які потрібні для закінчення війни. Сьогодні ще продовжаться перемовини у Швейцарії, фактично до ночі команди працюватимуть, і будуть ще доповіді від них», - розповів глава держави.

Президент додав, що «важливо, що розмова з американськими представниками є, і є сигнали, що команда президента Трампа чує нас».

Зеленський наголосив, що кроки для закінчення війни мають бути дієвими.

«Україна ніколи не хотіла війни, і ми ніколи не будемо перепоною для миру. Дипломатія активізована, це добре. Ми розраховуємо, що результатом будуть правильні кроки. Перший пріоритет – це надійний мир, гарантована безпека, повага до наших людей, повага до кожного, хто віддав своє життя, захищаючи Україну від російської агресії», - сказав глава держави.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies