Поточна редакція “мирного плану” щодо припинення війни Росії проти України вже відображає більшість пріоритетів Києва. Про це заявив секретар РНБО Рустем Умєров.

Умєров перебуває у складі української делегації в Женеві.

“Поточна редакція документа, хоча й перебуває на завершальному етапі узгодження, вже відображає більшість ключових українських пріоритетів”, – написав він у телеграмі.

За словами керівника РНБО, подальший прогрес очікується вже впродовж сьогоднішнього дня.

“Ми високо цінуємо конструктивну взаємодію зі Сполученими Штатами та їхнє уважне ставлення до наших зауважень – це дозволяє рухатися вперед у спільному процесі”, – додав Умєров.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив склад делегації для участі в переговорному процесі зі США та іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками РФ. Очолив делегацію керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Сьогодні українська делегація розпочала роботу у Женеві щодо узгодження мирного плану. Сьогодні передбачено низку зустрічей у різних форматах. Наступна зустріч відбудеться із делегацією США.