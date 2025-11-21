Умєров заявив, що не впливав на зміст "плану миру"

Він сказав, що під час поїздки до Майямі займався лише організацією зустрічей.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров сказав, що під час поїздки до США не впливав на зміст "мирного плану". Він додав, що це не в його повноваженнях.

Під час поїздки він займався підготовкою діалогу та організацією зустрічей. Погодження плану, за його словами, не було.

"Під час відрядження до Сполучених Штатів моя задача була технічною – організація зустрічей і підготовка діалогу. Жодних оцінок чи тим більше погоджень будь-яких пунктів я не надавав. Це не входить до моїх повноважень і не відповідає процедурі", – сказав він.

Він додав, що сьогодні триватимуть консультації з США на рівні технічних команд. Україна вивчає пропозиції партнерів і очікує на коректне ставлення до її позиції.

Учора відбулася розмова Президента України з американською делегацією, уповноваженою Президентом Трампом. Сьогодні ця робота продовжується у Києві вже на технічному рівні між командами. Ми уважно вивчаємо всі пропозиції партнерів, очікуючи такого ж коректного ставлення до української позиції.

“Публікації у ЗМІ про нібито «погодження» чи «вилучення пунктів» не мають нічого спільного з реальністю. Це приклади неперевіреної інформації, яка виникла поза контекстом консультацій. Ми виважено опрацьовуємо пропозиції партнерів у межах незмінних принципів України – суверенітет, безпека людей і справедливій мир”, – сказав він.

Російська-американський "план миру"

Інформація про те, що США і Росія без України і Європи створили проєкт мирного плану, з’явилася цього тижня. Не з офіційних джерел, а з публікацій у медіа на основі анонімних повідомлень.

Судячи з публікацій, Україна має відмовитися від Донецької і Луганської областей та Криму, а також Росія отримає населені пункти Донецької і Луганської областей, які встигла окупувати. Україна зобов’язана скоротити чисельність армії і відмовитися від вступу до НАТО.

Росія натомість надасть Україні якусь грошову “компенсацію”. А США – гарантії безпеки, незрозуміло, які.

Днями держсекретар Марко Рубіо підтвердив розробку плану і повторив давню позицію США, що обидві сторони будуть змушені піти на поступки. Вчора план презентували Володимиру Зеленському, той розраховує обговорити його з американським президентом Дональдом Трапом. Робота над узгодженням позицій триватиме.



