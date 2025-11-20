Голова енергокомітету Ради Герус після звільнення Галущенка розповів про "багаторічний конфлікт" із ним

За його словами, за весь час роботи Галущенка на посаді міністра енергетики його жодного разу не запрошували на наради.

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрій Герус розповів, що ексміністр енергетики Герман Галущенко, та його радник за матеріалами справи "Мідас" Ігор Миронюк лобіювали його звільнення з посади та організовували замовні медіаатаки.

Про це Герус написав у фейсбуці.

За його словами, за весь час роботи Галущенка на посаді міністра енергетики його жодного разу не запрошували на наради міністерства.

"За більш ніж 4 роки я не був запрошений на жодну нараду у міністерство, але ми завжди запрошували міністра на засідання комітету. Правда, він рідко приходив. Так і жили", - написав Герус.

Він розповів, що познайомився з Галущенком восени 2020 року, коли той був віцепрезидентом Енергоатому.

"Тоді була скандальна історія, що Енергоатом на аукціонах великими лотами продавав електроенергію із дисконтами. Очевидно, що була якась мотивація так робити. Сьогодні щодо цього теж є справа НАБУ", – зазначив Герус.

Ще більше відносини зіпсувалися на тлі різних поглядів на роботу енергетичного регулятора, а особливо - на фоні реакторів для ХАЕС-3,4.

"Безумовно, в теперішній час ці реактори це погана ідея по багатьох причинах. І у мене не було жодного сумніву, що нічого тими «професіоналами» збудовано не буде. Тому і на комітеті, і у залі я не голосував за ті реактори", - розповів Герус.

Можливо, влітку ви читали новини про можливу зміну деяких голів комітетів. Це правда, Галущенко-Миронюк дійсно тоді лобіювали звільнення мене з голови комітету з питань енергетики. Щоб підготувати грунт, для цього навіть запускали «замовні» матеріали, досить примітивні, але на що вже вистачало розуму... До речі, такі ж медійні атаки робили і по інших колегах із нашого комітету. На укриття «жалко денег», а на заказуху - не жалко. Я до цього всього ставився по-філософськи, публічно ніяк не реагував", - додав він.

