Європейці виступають проти "мирного плану", який змусив би Україну піти на територіальні та інші поступки

Міністри закордонних справ ЄС чітко дали зрозуміти, що виступають проти надмірних поступок від Києва і що будь-яка угода не повинна позбавляти Україну можливості захищатися.

Європейці виступають проти "мирного плану", який змусив би Україну піти на територіальні та інші поступки
Жан-Ноель Барро, Брюссель, 20 листопада 2025 року
Фото: EPA/UPG

Європейські країни у четвер виступили проти підтриманого США мирного плану щодо України, який, за словами джерел Reuters, вимагав би від Києва відмовитися від частини території та частково роззброїтися — умов, які союзники України давно розглядають як фактичну капітуляцію.

Двоє поінформованих осіб повідомили Reuters у середу, що Вашингтон дав зрозуміти президенту Володимиру Зеленському: Україна повинна прийняти розроблену США рамку завершення війни, яка включає територіальні поступки й обмеження для українських збройних сил. 

Активізація американської дипломатії відбувається у невдалий момент для Києва: складна ситуація на фронті, а уряд Зеленського послаблений корупційним скандалом. У середу парламент звільнив двох міністрів через цей скандал.

Міністри закордонних справ ЄС, що зібралися в Брюсселі, уникали детальних коментарів щодо американського плану, який повністю ще не оприлюднено. Але вони чітко дали зрозуміти, що виступають проти надмірних поступок від Києва і що будь-яка угода не повинна позбавляти Україну можливості захищатися.

«Українці хочуть миру — справедливого миру, який поважає суверенітет кожного, міцного миру, який не можна буде поставити під сумнів через майбутню агресію», — сказав міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро. — «Але мир не може бути капітуляцією».

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Україна як жертва агресії не повинна мати обмежень у своїй здатності захищатися.

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас наголосила, що будь-яка угода повинна мати підтримку європейців та самої України.

Білий дім не коментував повідомлення про ці пропозиції. Держсекретар США Марко Рубіо написав у X, що Вашингтон «продовжить розробляти перелік можливих ідей щодо завершення цієї війни, базуючись на позиціях обох сторін конфлікту».

Делегація Армії США на чолі з міністром армії Даном Дрісколлом та начальником штабу Ренді Джорджем перебуває у Києві й очікує на зустріч із Зеленським у четвер ввечері.

У середу ввечері вони зустрілися з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, який наголосив: найкращий шлях до справедливого миру — це захист українського неба, розширення можливостей завдавати ударів углиб Росії і стабілізація фронту.
﻿
