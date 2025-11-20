Станом на 12:09 їм про це не повідомили.

Народні депутати "Слуги народу" й досі не знають час запланованої зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Час їм станом на 12:09 не повідомляли.

Про це LB.ua повідомили джерела у фракції "Слуга народу".

"Невідомо", – відповів один з нардепів на запитання про час та місце можливої зустрічі депутатів фракції з Главою держави.

Хоча ще у вівторок парламентарі заявляли, що сподіваються на нараду з президентом.

Інший співрозмовник також додав, що "щось про це поки що нічого не чутно. Всі чекають. Готують питання. Хвилюються. Там питання треба заздалегідь підготувати через якусь систему".

Третій нардеп також підтвердив, що "ніхто не знає. Всі сидимо чекаємо".

Співрозмовник з фракції додав, що депутати цього разу готують питання до президента в онлайн-документі.

"Чесно кажучи, трошки дивно і незвично. З одного боку, якщо людям дати можливість спонтанно, то у нас є такі, які своїми дрібними питаннями захоплять весь час. Головні питання, як на мене: що це все було і що будемо робити далі? Який вихід з кризи? Чи ми залишаємося єдиною командою, чи кожен за себе?" – розповів депутат.

Водночас додав, що нардепам розіслали "якийсь лінк".

"Я навіть туди не дивився. Я не люблю такі заздалегідь сплановані речі. Життя має бути спонтанним. У мене на сьогодні і так вже заплановано багато заходів. Я не впевнений, що піду. Бо багато людей, кожен зі своїми питаннями. І не думаю, що президент скаже щось відверте, бо у нас такі, що одразу зіллють телеграм каналам. Це марнування часу", – вважає цей співрозмовник.

За даними наших джерел, ідея створити документ із анонімними запитаннями належить голові фракції Давиду Арахамії. На його погляд, так депутати почуватимуться вільніше при формулюванні запитань.

"Сподіваюсь (зустріч з президентом) буде. Але час поки не дали", – сказав один з впливових представників Верховної Ради.