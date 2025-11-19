Reuters: Кіт Келлог планує залишити посаду в січні

Келлог начебто вважає, що у Білого дому бракує розуміння, що Росія, а не Україна, повільно просуває мирні переговори.

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог планує залишити адміністрацію в січні.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

“Одна людина, обізнана з думкою Келлога, сказала, що він дійшов висновку, що над Україною працює забагато посадовців адміністрації, а в адміністрації бракує визнання того, що Росія, а не Україна, повільно просуває мирні переговори”, - йдеться у матеріалі.

Крім того, обізнане з рішенням Келлога джерело повідомило, що той ніколи не мав наміру довго залишатися в адміністрації.

Білий дім і Державний департамент наразі не відповіли на запити про коментарі.