Axios: зустріч Зеленського з представником Трампа у Туреччині зірвалася через розбіжності в «мирних планах»

Спецпредставник президента США Стів Віткофф планував 19 листопада провести тристоронню зустріч у Туреччині з президентом України Володимиром Зеленським та главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом, пише «Європейська правда» з посиланням на Axios.

Сторони мали обговорити новий американський «мирний план». Однак зустріч не відбулася.

Американський посадовець розповів журналістам, що зустріч відклали, коли стало зрозуміло: Зеленський не зацікавлений у переговорах щодо плану Вашингтона. Натомість український президент прибув до Анкари з іншим варіантом, підготовленим разом з європейськими партнерами, «який Росія ніколи не погодиться прийняти».

Український посадовець, із яким спілкувалися журналісти, пояснив, що зустріч перенесли через пропозицію Зеленського обговорювати питання у ширшому форматі — із залученням європейських країн.

Ще один американський чиновник заявив, що внутрішньополітичний скандал в Україні, пов’язаний з розслідуванням корупції у колі Зеленського, також став фактором, який вплинув на рішення відкласти зустріч.

За словами посадовця, Трамп уповноважив Віткоффа спробувати досягти домовленостей із Зеленським у Туреччині і підтримав рішення скасувати переговори.