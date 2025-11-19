База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ГоловнаПолітика

Axios: зустріч Зеленського з представником Трампа у Туреччині зірвалася через розбіжності в «мирних планах»

Українська сторона має свій план.

Axios: зустріч Зеленського з представником Трампа у Туреччині зірвалася через розбіжності в «мирних планах»
Спецпредставник президента США Стів Віткофф
Фото: EPA/UPG

Спецпредставник президента США Стів Віткофф планував 19 листопада провести тристоронню зустріч у Туреччині з президентом України Володимиром Зеленським та главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом, пише «Європейська правда» з посиланням на Axios.

Сторони мали обговорити новий американський «мирний план». Однак зустріч не відбулася.

Американський посадовець розповів журналістам, що зустріч відклали, коли стало зрозуміло: Зеленський не зацікавлений у переговорах щодо плану Вашингтона. Натомість український президент прибув до Анкари з іншим варіантом, підготовленим разом з європейськими партнерами, «який Росія ніколи не погодиться прийняти».

Український посадовець, із яким спілкувалися журналісти, пояснив, що зустріч перенесли через пропозицію Зеленського обговорювати питання у ширшому форматі — із залученням європейських країн.

Ще один американський чиновник заявив, що внутрішньополітичний скандал в Україні, пов’язаний з розслідуванням корупції у колі Зеленського, також став фактором, який вплинув на рішення відкласти зустріч.

За словами посадовця, Трамп уповноважив Віткоффа спробувати досягти домовленостей із Зеленським у Туреччині і підтримав рішення скасувати переговори.

  • Напередодні Axios повідовляв про те, що адміністрація Трампа таємно працює у консультаціях із Росією над розробкою нового плану щодо завершення війни в Україні. Цей план США з 28 пунктів, як розповіли американські та російські посадовці, був натхненний успішним просуванням президентом Трампом угоди щодо Гази. 
  • Politico теж має дані, що план містить 28 пунктів. При цьому джерело журналістів сказало, що для них важить лише думка України: "Нас не обходять насправді європейці". 
  • За інформацією FT, документ передбачає суттєві поступки України для Кремля та, за оцінками українських посадовців, у разі ухвалення практично позбавляє країну суверенітету.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies