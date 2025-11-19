Axios: зустріч Зеленського з представником Трампа у Туреччині зірвалася через розбіжності в «мирних планах»

Спецпредставник президента США Стів Віткофф планував 19 листопада провести тристоронню зустріч у Туреччині з президентом України Володимиром Зеленським та главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом, пише «Європейська правда» з посиланням на Axios.
Сторони мали обговорити новий американський «мирний план». Однак зустріч не відбулася.
Американський посадовець розповів журналістам, що зустріч відклали, коли стало зрозуміло: Зеленський не зацікавлений у переговорах щодо плану Вашингтона. Натомість український президент прибув до Анкари з іншим варіантом, підготовленим разом з європейськими партнерами, «який Росія ніколи не погодиться прийняти».
Український посадовець, із яким спілкувалися журналісти, пояснив, що зустріч перенесли через пропозицію Зеленського обговорювати питання у ширшому форматі — із залученням європейських країн.
Ще один американський чиновник заявив, що внутрішньополітичний скандал в Україні, пов’язаний з розслідуванням корупції у колі Зеленського, також став фактором, який вплинув на рішення відкласти зустріч.
За словами посадовця, Трамп уповноважив Віткоффа спробувати досягти домовленостей із Зеленським у Туреччині і підтримав рішення скасувати переговори.
- Напередодні Axios повідовляв про те, що адміністрація Трампа таємно працює у консультаціях із Росією над розробкою нового плану щодо завершення війни в Україні. Цей план США з 28 пунктів, як розповіли американські та російські посадовці, був натхненний успішним просуванням президентом Трампом угоди щодо Гази.
- Politico теж має дані, що план містить 28 пунктів. При цьому джерело журналістів сказало, що для них важить лише думка України: "Нас не обходять насправді європейці".
- За інформацією FT, документ передбачає суттєві поступки України для Кремля та, за оцінками українських посадовців, у разі ухвалення практично позбавляє країну суверенітету.