Зеленський та Ердоган обговорили обмін полоненими та участь Туреччини у Коаліції охочих

Під час зустрічі із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом Володимир Зеленський обговорив мирний процес, а також обмін полоненими.

Про це глава держави повідомляє у соцмережах.

"Дуже продуктивна та змістовна зустріч із Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом", — каже глава держави.

Лідери держав говорили про подальшу оборонну співпрацю – про спільні виробничі проєкти та координацію для більш ефективного захисту життя.

"Також обговорили ситуацію в дипломатії, стараємося зробити так, щоб уся активність була спрямована на достойний мир і гарантовану безпеку. Ми з Туреччиною однаково це бачимо: мир і безпека мають бути гарантованими. Будемо й надалі тісно координуватися та працювати з усіма партнерами", — каже президент Зеленський.

Також триває робота над відновленням обмінів, щоб повернути додому українських військових полонених, українських цивільних, які утримуються Росією, та викрадених українських дітей.

"Важлива й активна залученість Туреччини до Коаліції охочих, особливо до її військово-морського компонента. Всі розуміють значення безпеки в Чорному морі, і гарантувати таку безпеку можна тільки разом із Туреччиною.

Я вдячний Туреччині та особисто Президенту Ердогану за цю допомогу. Ми цінуємо довіру, яка є між нами та між нашими державами, і розраховуємо на силу турецької дипломатії", — додає глава держави.