База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ГоловнаПолітика

Зеленський та Ердоган обговорили обмін полоненими та участь Туреччини у Коаліції охочих

Також глави держав обговорили мирний процес.

Зеленський та Ердоган обговорили обмін полоненими та участь Туреччини у Коаліції охочих
Володимир Зеленський та Реджеп Таїп Ердоган
Фото: офіс президента Туреччини

Під час зустрічі із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом Володимир Зеленський обговорив мирний процес, а також обмін полоненими. 

Про це глава держави повідомляє у соцмережах.

"Дуже продуктивна та змістовна зустріч із Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом", — каже глава держави.

Лідери держав говорили про подальшу оборонну співпрацю – про спільні виробничі проєкти та координацію для більш ефективного захисту життя. 

"Також обговорили ситуацію в дипломатії, стараємося зробити так, щоб уся активність була спрямована на достойний мир і гарантовану безпеку. Ми з Туреччиною однаково це бачимо: мир і безпека мають бути гарантованими. Будемо й надалі тісно координуватися та працювати з усіма партнерами", — каже президент Зеленський. 

Також триває робота над відновленням обмінів, щоб повернути додому українських військових полонених, українських цивільних, які утримуються Росією, та викрадених українських дітей.

"Важлива й активна залученість Туреччини до Коаліції охочих, особливо до її військово-морського компонента. Всі розуміють значення безпеки в Чорному морі, і гарантувати таку безпеку можна тільки разом із Туреччиною. 

Я вдячний Туреччині та особисто Президенту Ердогану за цю допомогу. Ми цінуємо довіру, яка є між нами та між нашими державами, і розраховуємо на силу турецької дипломатії", — додає глава держави.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies