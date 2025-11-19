Суд залишив Шуфрича під вартою ще на два місяці

Суд продовжив запобіжні заходи народному депутату від забороненої партії «ОПЗЖ» Несторові Шуфричу та його колишньому помічнику.
Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.
За клопотанням прокурорів суд 19 листопада вирішив, що депутат залишатиметься під вартою без альтернативи застави до 17 січня 2026 року.
Також продовжили запобіжний захід його колишньому помічнику — домашній арешт до 19 січня.
Офіс Генпрокурора додав, що у вересні 2024 року прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо обох фігурантів. Судовий розгляд триває. Їм інкримінують фінансування дій, спрямованих на насильницьку зміну конституційного ладу та захоплення державної влади (ч. 3 ст. 110-2 ККУ). Народному депутату додатково закидають державну зраду (ч. 1 ст. 111 ККУ).
- За версією слідства, після окупації Криму обвинувачені організували перереєстрацію нерухомості за законодавством РФ, уклали договір охорони з незаконним воєнізованим формуванням і перерахували кошти на користь Росгвардії.
- Слідчі також встановили, що народний депутат діяв у координації з колишнім високопосадовцем РНБО, який після 2014 року виїхав до Москви та нині працює на країну-агресора. Депутат, за даними слідства, систематично транслював проросійські наративи у публічних виступах і давав інтерв’ю, здійснюючи підривну діяльність проти України.