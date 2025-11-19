Ердоган закликав відновити стамбульські переговори між Україною і Росією

У Туреччині вважають доцільним, щоб цей процес «відновився з більш широким змістом».

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що підтримує відновлення переговорів між Україною та Росією у Стамбулі та пропонує розширити їхню тематику.

Про це він повідомив після зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським в Анкарі, пише «Європейська правда».

Ердоган сказав, що Туреччина приймала три раунди переговорів між Україною та Росією, під час яких, за його словами, сторони «змогли досягти певного прогресу, зокрема у гуманітарних питаннях». Президент Туреччини зазначив, що під час перемовин делегації також мали можливість напряму обговорювати питання припинення вогню, миру та інші військові аспекти.

«Ми розглядаємо всі ці кроки як цінні досягнення», — сказав Ердоган.

Він додав, що під час зустрічі із Зеленським виступив за продовження «стамбульського процесу» з «прагматичним та орієнтованим на результат підходом».

За словами Ердогана, у Туреччині вважають доцільним, щоб цей процес «відновився з більш широким змістом і був спрямований на розв’язання проблем, що набули вже критичного характеру».