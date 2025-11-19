База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ГоловнаПолітика

Ердоган закликав відновити стамбульські переговори між Україною і Росією

У Туреччині вважають доцільним, щоб цей процес «відновився з більш широким змістом».

Ердоган закликав відновити стамбульські переговори між Україною і Росією
Реджеп Ердоган
Фото: EPA/UPG

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що підтримує відновлення переговорів між Україною та Росією у Стамбулі та пропонує розширити їхню тематику. 

Про це він повідомив після зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським в Анкарі, пише «Європейська правда».

Ердоган сказав, що Туреччина приймала три раунди переговорів між Україною та Росією, під час яких, за його словами, сторони «змогли досягти певного прогресу, зокрема у гуманітарних питаннях». Президент Туреччини зазначив, що під час перемовин делегації також мали можливість напряму обговорювати питання припинення вогню, миру та інші військові аспекти.

«Ми розглядаємо всі ці кроки як цінні досягнення», — сказав Ердоган.

Він додав, що під час зустрічі із Зеленським виступив за продовження «стамбульського процесу» з «прагматичним та орієнтованим на результат підходом».

За словами Ердогана, у Туреччині вважають доцільним, щоб цей процес «відновився з більш широким змістом і був спрямований на розв’язання проблем, що набули вже критичного характеру».

  • Тим часом стало відомо, що адміністрація Трампа таємно працює у консультаціях із Росією над розробкою нового плану щодо завершення війни в Україні.
  • Цей план США з 28 пунктів, як розповіли американські та російські посадовці Axios, був натхненний успішним просуванням президентом Трампом угоди щодо Гази. Високопосадовець із Росії сказав Axios, що він налаштований оптимістично щодо цього плану. Водночас неясно, як на план відреагують Україна та її європейські союзники.
  • Раніше заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця повідомив в інтерв’ю The Times, що представники російської сторони під час зустрічей намагалися провокувати українську делегацію та відмовлялися домовлятися про реальні кроки для припинення війни.
  • За словами українського дипломата, на переговори у Стамбулі, які відбулися 16 травня, 2 червня та 23 липня, російська сторона приходила з досьє на кожного члена української делегації.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies