Кислиця: російська делегація на переговори приходила з досьє на кожного українського перемовника

Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця повідомив в інтерв’ю The Times, що представники російської сторони під час зустрічей намагалися провокувати українську делегацію та відмовлялися домовлятися про реальні кроки для припинення війни.

За словами українського дипломата, на переговори у Стамбулі, які відбулися 16 травня, 2 червня та 23 липня, російська сторона приходила з досьє на кожного члена української делегації.

"Вони дуже добре знають минуле кожного з нас і іноді говорять провокаційні та неприємні речі", — зазначив дипломат.

За його словами, очільник російської делегації Володимир Мединський навіть заявляв українцям: "Росіяни вбивають росіян".

Кислиця додав, що українська сторона перед переговорами домовилася "дати росіянам говорити скільки забажають" і не реагувати на провокації. Проте, за його словами, Москва відмовлялася обговорювати будь-яке припинення вогню, крім двогодинного перемир’я для збору загиблих.

Дипломат також розповів, що під час зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа у жовтні у Білому Домі українська делегація надала американським чиновникам докази того, що Росія їх вводить в оману.

Сергій Кислиця підкреслив, що Україна продовжуватиме наполягати на зустрічі президента Зеленського з Володимиром Путіним, адже у країнах із диктаторськими режимами важливо "мати справу безпосередньо з диктатором".