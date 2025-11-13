Готові сигарети збували по всій Україні, отримуючи мільйонні прибутки у тіні.

Правоохоронці ліквідували повноцінну тютюнову фабрику, що діяла без ліцензій і податків під виглядом звичайного підприємства, повідомляє Офіс генпрокурора.

Виробництво працювало з контрафактного тютюну, який невеликими партіями завозили з Чернівецької області через поштові сервіси.

У цехах була налагоджена вся виробнича лінія: сушильні камери, подрібнювальне та пакувальне обладнання, комп’ютери й мобільні термінали.

Готові сигарети збували по всій Україні, отримуючи мільйонні прибутки у тіні.

Під час обшуків вилучено близько 38 тонн тютюну, майже 250 тис. пачок сигарет, дві промислові лінії, поліграфію, тютюновий папір і 190 тис. акцизних марок. Також знайдено 79 300 дол. США, 6 250 євро та 60 000 грн готівки. У складських приміщеннях додатково виявлено 6 240 л алкоголю.