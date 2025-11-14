База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
На Закарпатті викрито шістьох працівників Укрзалізниці на систематичних крадіжках дизпалива

Дизпаливо продавали місцевим мешканцям за готівку.

На Закарпатті викрито шістьох працівників Укрзалізниці на систематичних крадіжках дизпалива
ілюстративне фото
Фото: пресслужба УЗ

Викрито схему систематичного викрадення дизельного пального з локомотивів «Укрзалізниці», повідомляє Офіс генпрокурора. 

За даними слідства, шестеро працівників Львівської та Одеської філій зливали пальне на машинній станції, куди спеціально скеровували локомотиви.

Дизпаливо переливали у каністри та продавали місцевим мешканцям за готівку. У жовтні–листопаді задокументовано шість епізодів: злито майже 5 000 літрів, із яких понад 3 800 літрів учасники встигли реалізувати.

Під час дев’яти обшуків вилучено 1,4 тонни пального, насоси, шланги, майже 200 каністр, готівку та авто.

Усім шістьом затриманим повідомлено про підозру у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України). 

Прокуратура клопотатиме про тримання під вартою. Санкція статті — від 5 до 8 років позбавлення волі.
