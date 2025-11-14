Викрито схему систематичного викрадення дизельного пального з локомотивів «Укрзалізниці», повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, шестеро працівників Львівської та Одеської філій зливали пальне на машинній станції, куди спеціально скеровували локомотиви.

Дизпаливо переливали у каністри та продавали місцевим мешканцям за готівку. У жовтні–листопаді задокументовано шість епізодів: злито майже 5 000 літрів, із яких понад 3 800 літрів учасники встигли реалізувати.

Під час дев’яти обшуків вилучено 1,4 тонни пального, насоси, шланги, майже 200 каністр, готівку та авто.

Усім шістьом затриманим повідомлено про підозру у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України).

Прокуратура клопотатиме про тримання під вартою. Санкція статті — від 5 до 8 років позбавлення волі.