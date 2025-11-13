Міністр оборони Денис Шмигаль відвідав командний пункт Сил безпілотних систем на Дніпровщині.
Про це він повідомив у соцмережах.
Шмигаль заслухав доповідь щодо результатів діяльності угруповання Сил безпілотних систем з моменту їх створення.
"Сфокусувалися на актуальних питаннях розвитку угруповання на наступний рік. Обговорили можливості збільшення чисельності особового складу та вдосконалення забезпечення військовослужбовців", - зазначив він.
Міністр оборони подякував воїнам СБС за професіоналізм та щоденні зусилля для захисту нашої країни.
Як створювалися Сили безпілотних систем
- 6 лютого 2024 року президент Володимир Зеленський підписав указ про створення нового роду військ у складі ЗСУ. 7 травня уряд підтримав президентський указ.
- У червні Сили безпілотних систем презентували в Києві. Детальніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Безпілотні сили: рід сил, військ і крайня необхідність".
- Командувачем СБС став Роберт Бровді, відомий під позивним "Мадяр", який сам починав як пілот БпЛА.