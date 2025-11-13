Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Шмигаль відвідав командний пункт Сил безпілотних систем на Дніпровщині
Денис Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль

Міністр оборони Денис Шмигаль відвідав командний пункт Сил безпілотних систем на Дніпровщині.

Про це він повідомив у соцмережах. 

Шмигаль заслухав доповідь щодо результатів діяльності угруповання Сил безпілотних систем з моменту їх створення.

"Сфокусувалися на актуальних питаннях розвитку угруповання на наступний рік. Обговорили можливості збільшення чисельності особового складу та вдосконалення забезпечення військовослужбовців", - зазначив він.

Міністр оборони подякував воїнам СБС за професіоналізм та щоденні зусилля для захисту нашої країни.

Як створювалися Сили безпілотних систем
