Міністр оборони Денис Шмигаль відвідав командний пункт Сил безпілотних систем на Дніпровщині.

Про це він повідомив у соцмережах.

Шмигаль заслухав доповідь щодо результатів діяльності угруповання Сил безпілотних систем з моменту їх створення.

"Сфокусувалися на актуальних питаннях розвитку угруповання на наступний рік. Обговорили можливості збільшення чисельності особового складу та вдосконалення забезпечення військовослужбовців", - зазначив він.

Міністр оборони подякував воїнам СБС за професіоналізм та щоденні зусилля для захисту нашої країни.

Як створювалися Сили безпілотних систем