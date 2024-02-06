Президент України Володимир Зеленський розпорядився створити у Збройних Силах окремий рід сил, який займатиметься дронами.

Відповідний указ оприлюднили на сайті глави держави.

"З метою нарощування спроможностей Збройних Сил України щодо використання безпілотних та роботизованих повітряних, морських та наземних систем, забезпечення готовності до застосування таких систем за призначенням постановляю Кабінету Міністрів України із залученням Генерального штабу Збройних Сил України опрацювати питання щодо створення у структурі Збройних Сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил та за результатами опрацювання внести відповідні пропозиції на розгляд Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в тексті указу.

У вечірньому зверненні Зеленський сказав, що завдяки дронам вдалося змінити ситуацію в Чорному морі, а також відбивати ворожі штурми на землі.

"Цей рік повинен стати вирішальним у багатьох аспектах. І, очевидно, – на полі бою. Дрони – безпілотні системи – довели свою ефективність у боях на землі, у небі та в морі. Україна реально змінила безпекову ситуацію в Чорному морі завдяки дронам. Відбиття штурмів на землі – це багато в чому робота саме дронів. Масштабне знищення окупантів та їхньої техніки – це також дрони", - зазначив Президент.

Зеленський повідомив, що у переліку завдань - спеціальні штатні посади "під роботу з дронами, спеціальні підрозділи, ефективне тренування, систематизація досвіду, постійне масштабування виробництв і залучення найкращих ідей, найкращих спеціалістів у цю сферу".

"Це завдання і для армії, і для Міністерства оборони та уряду загалом. І, щоб дати необхідну координацію в Силах оборони, забезпечити належний рівень планування та якість логістики, у структурі Збройних Сил будуть створені Сили безпілотних систем. Відповідні пропозиції будуть внесені на розгляд РНБО", - додав Зеленський.