Генштаб ЗСУ: Українські бійці відбили атаки окупантів на шести напрямках фронту

Українські бійці відбили низку атак окупантів на шести напрямках фронту. Найгарячішим залишається Авдіївський.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Упродовж доби відбулось 81 бойове зіткнення. Також ворог завдав чотири ракетні та 17 авіаційних ударів, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Натомість авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та 2 зенітно-ракетних комплексах противника. Сили і засоби протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.
Підрозділи ракетних військ вдарили по пункту управління, району зосередження особового складу, двох складах боєприпасів і трьох артилерійських засобах противника.
Ситуація на фронті станом на 18.00 6 лютого така:
- на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;
- на Сіверському та Слобожанському противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Ветеринарне, Охрімівка, Мала Вовча Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Покровка, Шпиль, Голишівське, Костянтинівка Сумської області; Козача Лопань, Стариця, Вовчанськ, Плетенівка, Мала Вовча Харківської області;
- на Куп’янському ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Піщане Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Котлярівка Харківської області;
- на Лиманському наші воїни відбили 14 атак біля Білогорівки Луганської області; Тернів, північніше Григорівки Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області та Торське, Ямполівка, Серебрянка, Федорівка Донецької області;
- на Бахмутському відбили 8 атак в районах Богданівки та Кліщіївки Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Богданівка, Кліщіївка, Андріївка Донецької області;
- на Авдіївському відбили 20 атак поблизу Новобахмутівки, Авдіївки та ще 8 атак в районах Первомайського, Невельського Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Також, противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Олександропіль Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Новокалинове, Новобахмутівка, Бердичі, Авдіївка, Первомайське Донецької області;
- на Мар’їнському Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти 14 разів намагалися покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Парасковіївка;
- на Шахтарському ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Новодарівка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Вугледар, Золота Нива, Урожайне, Старомайорське Донецької області;
- на Запорізькому відбили 4 атаки біля Роботиного та західніше Вербового Запорізької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Малинівка, Роботине, П’ятихатки, Плавні Запорізької області;
- у зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом були 2 безуспішні спроби штурму позицій наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Херсон, Новоберислав, Берислав Херсонської області. Також противник здійснив обстріли з реактивних систем залпового вогню районів населених пунктів Іванівка, Кринки, Новотягинка, Токарівка Херсонської області.