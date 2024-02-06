Генштаб ЗСУ: Українські бійці відбили атаки окупантів на шести напрямках фронту

Авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та двох зенітно-ракетних комплексах противника.

Українські бійці відбили низку атак окупантів на шести напрямках фронту. Найгарячішим залишається Авдіївський.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Упродовж доби відбулось 81 бойове зіткнення. Також ворог завдав чотири ракетні та 17 авіаційних ударів, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Натомість авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та 2 зенітно-ракетних комплексах противника. Сили і засоби протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ вдарили по пункту управління, району зосередження особового складу, двох складах боєприпасів і трьох артилерійських засобах противника.

Ситуація на фронті станом на 18.00 6 лютого така: