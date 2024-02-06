Однозначно потрібне перезавантаження, – Зеленський повідомив про намір змінити низку "державних керівників" (уточено)
Однозначно потрібне перезавантаження, – Зеленський повідомив про намір змінити низку "державних керівників" (уточено)
Сенатори досягли угоди щодо допомоги Україні та кордону США, − Bloomberg (оновлено)
Сенатори досягли угоди щодо допомоги Україні та кордону США, − Bloomberg (оновлено)
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
Павло Шеремета: «Держава тобі не винна пенсію, якщо ти все життя працював у приватному секторі»
Павло Шеремета: «Держава тобі не винна пенсію, якщо ти все життя працював у приватному секторі»
Німецький генерал вважає, що Україна здатна перемогти Росію
Німецький генерал вважає, що Україна здатна перемогти Росію
За добу українські захисники знищили понад 800 окупантів, – Генштаб
За добу українські захисники знищили понад 800 окупантів, – Генштаб
​Знову про стратегію. Де ми? Хто ми?
​Знову про стратегію. Де ми? Хто ми?
З Парижа з любов'ю. Франція нарощує допомогу Україні
З Парижа з любов'ю. Франція нарощує допомогу Україні
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
ГоловнаСуспільствоВійна

ССО оприлюднили подробиці спецоперації "Цитадель", яка послабила позиції Росії у Чорному морі

Зокрема, знищили обладнання, яке РФ використовувала для розвідки і атак "шахедами".

ССО оприлюднили подробиці спецоперації "Цитадель", яка послабила позиції Росії у Чорному морі
Фото ілюстративне
Фото: скріншот з відео

Сили спецоперацій оприлюднили подробиці нових атак на важливі об'єкти Росії, що в результаті послабило позиції агресора у Чорному морі.

Як повідомляє пресслужба ССО, спецоперацію назвали "Цитадель".

Відповідно до розвідувальних даних, одну з незаконно захоплених видобувних нафтових платформ росіяни використовували для підсилення роботи безпілотного літального апарату розвідки іранського виробництва «Мохаджер-6». Рашисти встановили обладнання, яке збільшує дальність та радіус його роботи. «Мохаджер-6» противник застосовував для ведення розвідки та атак дронами-камікадзе Shahed на об’єкти критичної інфраструктури півдня України.

Також на платформі росіяни встановили радіолокаційну станцію виявлення надводних об’єктів (від моторних човнів до кораблів) «Нева-Б». За допомогою цієї РЛС ворог контролював обстановку в північно-західній частині Чорного моря. 

Після ретельного планування та підготовки група 73-го морського центру ССО розпочала завдання зі знищення цих об’єктів. 

"Спецоперація проводилася в зоні постійного патрулювання авіації та флоту РФ. Вночі човни 73-го морського центру ССО підійшли впритул до видобувної платформи. Після проведення спеціальних дій та зачистки, об’єкт було заміновано. Бойова група відійшла на безпечну відстань і здійснила підрив ворожої цілі. У результаті захоплено важливе обладнання противника та підірвано щоглу з антеною", - розповіли в Силах спецоперацій.

У ССО підкреслили, що вдала робота забезпечила безпечніше пересування кораблів і обмежила можливості Росії у північно-західній частині Чорного моря.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies