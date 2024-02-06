Сили спецоперацій оприлюднили подробиці нових атак на важливі об'єкти Росії, що в результаті послабило позиції агресора у Чорному морі.

Як повідомляє пресслужба ССО, спецоперацію назвали "Цитадель".

Відповідно до розвідувальних даних, одну з незаконно захоплених видобувних нафтових платформ росіяни використовували для підсилення роботи безпілотного літального апарату розвідки іранського виробництва «Мохаджер-6». Рашисти встановили обладнання, яке збільшує дальність та радіус його роботи. «Мохаджер-6» противник застосовував для ведення розвідки та атак дронами-камікадзе Shahed на об’єкти критичної інфраструктури півдня України.

Також на платформі росіяни встановили радіолокаційну станцію виявлення надводних об’єктів (від моторних човнів до кораблів) «Нева-Б». За допомогою цієї РЛС ворог контролював обстановку в північно-західній частині Чорного моря.

Після ретельного планування та підготовки група 73-го морського центру ССО розпочала завдання зі знищення цих об’єктів.

"Спецоперація проводилася в зоні постійного патрулювання авіації та флоту РФ. Вночі човни 73-го морського центру ССО підійшли впритул до видобувної платформи. Після проведення спеціальних дій та зачистки, об’єкт було заміновано. Бойова група відійшла на безпечну відстань і здійснила підрив ворожої цілі. У результаті захоплено важливе обладнання противника та підірвано щоглу з антеною", - розповіли в Силах спецоперацій.

У ССО підкреслили, що вдала робота забезпечила безпечніше пересування кораблів і обмежила можливості Росії у північно-західній частині Чорного моря.