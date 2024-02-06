​Дмитро Кулеба вважає, що кадрові зміни в уряді не вплинуть на відносини України з партнерами

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що, на його думку, можливі кадрові зміни в уряді не вплинуть на відносини України з партнерами.

Про це він сказав на спільній пресконференції з португальським колегою Жуаном Гомешем Кравінью, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я не думаю, що будь-які зміни в уряді можуть вплинути на наші відносини з нашими партнерами, тому що наші партнери поважають повноваження президента щодо ухвалення тих рішень, про які я згадав. Це суверенне конституційно гарантоване право президента України", – сказав український міністр.

Глава МЗСУ підкреслив, що "ми можемо обговорювати тактику всередині, але ми всі єдині навколо нашої стратегічної мети – поразки Росії в Україні та відновлення територіальної цілісності й суверенітету України".

Кулеба зазначив, що Володимир Зеленський відповідно до Конституції є верховним головнокомандувачем ЗСУ і має "повне конституційне право ухвалювати рішення, які вважає необхідними для забезпечення ефективності управління і досягнення тієї стратегічної мети, яку я описав".

Також Кулеба прокоментував можливість свого звільнення з МЗС.

"Я бачу дві причини, через які я піду з офісу. Перша: якщо Президент попросить мене про це, тому що він запропонував мені цю роботу, і я вважаю справедливим, що якщо він захоче бачити іншу людину міністром закордонних справ, то я погоджуся. І друга причина: якщо я не згоден із тим, як визначається і здійснюється зовнішня політика. Жодна з цих двох причин наразі не має місця. Тож я продовжую працювати", – сказав міністр.