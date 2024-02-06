Рада завтра розгляне новий законопроєкт про мобілізацію

Законопроєкт винесуть на голосування попри те, що з його внесення не минули 15 днів, необхідних для подання альтернативних проєктів.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку 10449 та альтернативні до нього внесено на розгляд сесії.

Про це повідомила нардеп Ірина Геращенко.

За це рішення проголосували 237 депутатів.

Геращенко зазначила, що Комітет з антикорупції вже заявив про корупційні ризики нового законопроєкту.

Він мало змінився від попередньої редакції.

Основні моменти цього законопроекту:

Запровадження звання "рекрут" для осіб, призваних за мобілізацією на час підготовки у навчальних військових частинах.

Скасування поняття "обмежено придатний" і визначення осіб як придатних, непридатних чи тимчасово не придатних з переоглядом через 6-12 місяців.

Покладання на місцеві органи влади функцій, які вони не можуть виконувати, що може спричинити проблеми у проведенні мобілізації.

Скорочення та уточнення переліку санкцій за невиконання обов'язків військовозобов'язаного.

Обмеження права на консульську допомогу за кордоном лише за наявності військово-облікового документу.

Обов'язкове створення громадянами електронного кабінету та оновлення в ньому військово-облікових даних. Туди ж передбачена можливість надсилання вимоги про явку в ТЦК.

Громадяни України, що перебувають на військовому обліку, зобов'язані уточнити свої контактні дані та інші військово-облікові дані протягом 60 днів. Це може створити проблеми для тих, хто перебуває за кордоном, оскільки непросто довести факт уточнення даних у таких випадках.

Найголовніший недолік, за словами Геращенко, законопроєкт не вирішує проблеми демобілізації для тих, хто вже 2 роки на першій лінії фронту.

Також Геращенко зауважила, що проєкт ставиться на розгляд попри те, що з його внесення не минули 15 днів, необхідних для подання альтернативних проектів.

Зі свого боку, нардеп Яролсав Железняк повідомив, що парламент скоротив строки подачі альтернативних законопроєктів щодо мобілізації (№10449). За це рішення проголосували 237 нардепів.

Нардеп зауважив, що хоч це і технічний момент, але по строкам важливий. Це відкриває можливість вже на цьому тижні розглянути законопроект на Комітеті і винести на перше читання.