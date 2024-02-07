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У Миколаєві через російську атаку загинула людина

Пошкоджені газова та водопровідна мережі, 20 будинків без дахів. 

У Миколаєві через російську атаку загинула людина
Фото: соцмережі

У Миколаєві внаслідок російської атаки зазнали поранень люди, одного госпіталізували. Також пошкоджені будинки, газо-та водопровідна мережі.

Про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич. За оновленими даними, госпіталізованого врятувати не вдалося.

"На жаль, чоловік, якого госпіталізували після обстрілу, помер у реанімації. У нього були важкі мінно-вибухова та черепно-мозкова травма", – написав мер міста.

У Миколаєві пошкоджені житлові будинки. Близько 20 з них – без дахів. Пошкодження газових і водопровідних мереж - комунальники вже ліквідовують. 

  • Сьогодні Росія здійснила масований запуск ракет. Вибухи лунали у Харківській, Київській, Львівській областях. 
  • Зокрема, начальник Харківської ОВА Синєгубов повідомляв про щонайменше 4 вибухи у області.
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