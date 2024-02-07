У Миколаєві через російську атаку загинула людина

Пошкоджені газова та водопровідна мережі, 20 будинків без дахів.

У Миколаєві внаслідок російської атаки зазнали поранень люди, одного госпіталізували. Також пошкоджені будинки, газо-та водопровідна мережі.

Про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич. За оновленими даними, госпіталізованого врятувати не вдалося.

"На жаль, чоловік, якого госпіталізували після обстрілу, помер у реанімації. У нього були важкі мінно-вибухова та черепно-мозкова травма", – написав мер міста.

У Миколаєві пошкоджені житлові будинки. Близько 20 з них – без дахів. Пошкодження газових і водопровідних мереж - комунальники вже ліквідовують.