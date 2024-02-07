РФ вранці запустила 64 ракети і безпілотники. Збили 44

Під час масованої ракетної атаки сьогодні вранці Росія випустила 64 засоби повітряного нападу.
Сили оборони збили 44 з них. Про це Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив у Telegram.
Ворог застосував:
- 20 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 (Чауда – Крим)
- 29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з 10-ти літаків стратегічної авіації Ту-95МС (пуски – Енгельс, Каспійське море);
- чотири крилаті ракети Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3 (район пусків Севастополь, Курськ)
- три крилаті ракети морського базування "Калібр" з носіїв у Чорному морі (район пусків – Новоросійськ);
- три балістичні ракети "Іскандер-М" (пуски із мису Тарханкут – Крим, Воронезької обл. – РФ.);
- п'ять зенітних керованих ракет С-300 (район пусків – Бєлгородська обл. – РФ).
Вдалося збити:
- 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;
- три крилаті ракети "Калібр"
- 15 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131"
- Пошкодження внаслідок російських ударів зафіксовані в п'яти областях і Києві. У Миколаєві загинула людина, в Києві і області є поранені.