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РФ вранці запустила 64 ракети і безпілотники. Збили 44

Ворог застосував різні типи ракет.

Під час масованої ракетної атаки сьогодні вранці Росія випустила 64 засоби повітряного нападу.

Сили оборони збили 44 з них. Про це Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив у Telegram.

Ворог застосував: 

  • 20 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 (Чауда – Крим)
  • 29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з 10-ти літаків стратегічної авіації Ту-95МС (пуски – Енгельс, Каспійське море);
  • чотири крилаті ракети Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3 (район пусків Севастополь, Курськ)
  • три крилаті ракети морського базування "Калібр" з носіїв у Чорному морі (район пусків – Новоросійськ);
  • три балістичні ракети "Іскандер-М" (пуски із мису Тарханкут – Крим, Воронезької обл. – РФ.);
  • п'ять зенітних керованих ракет С-300 (район пусків – Бєлгородська обл. – РФ).

Вдалося збити:

  • 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55; 
  • три крилаті ракети "Калібр"
  • 15 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131"

Фото: Головнокомандувач ЗСУ у Telegram

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