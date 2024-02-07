РФ вранці запустила 64 ракети і безпілотники. Збили 44

Під час масованої ракетної атаки сьогодні вранці Росія випустила 64 засоби повітряного нападу.

Сили оборони збили 44 з них. Про це Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив у Telegram.

Ворог застосував:

20 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 (Чауда – Крим)

29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з 10-ти літаків стратегічної авіації Ту-95МС (пуски – Енгельс, Каспійське море);

чотири крилаті ракети Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3 (район пусків Севастополь, Курськ)

три крилаті ракети морського базування "Калібр" з носіїв у Чорному морі (район пусків – Новоросійськ);

три балістичні ракети "Іскандер-М" (пуски із мису Тарханкут – Крим, Воронезької обл. – РФ.);

п'ять зенітних керованих ракет С-300 (район пусків – Бєлгородська обл. – РФ).

Вдалося збити:

26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

три крилаті ракети "Калібр"

15 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131"

Фото: Головнокомандувач ЗСУ у Telegram