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У Харкові внаслідок атаки пошкоджено нежитлову інфраструктуру

Є влучання в Слобідському районі. 

У Харкові внаслідок ранкових ударів пошкоджено нежитлову інфраструктуру. За попередніми даними, є влучання в Слобідському районі.

Станом на 8:26 – без постраждалих. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"За попередньою інформацією, зафіксовані влучання у Слобідському районі Харкова. Є пошкодження нежитлової інфраструктури", – повідомив він.

Вранці середи росіяни почали чергову комбіновану атаку на Україну. Вони випустили декілька груп ракет, вибухи пролунали в Харкові і області. По Миколаївській окупанти б'ють безпілотниками.

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