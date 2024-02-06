Росіяни обстріляли 9 громад Сумщини

Сьогодні, 6 лютого, російських обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Зноб-Новгородська та Середино-Будська громади Сумської області.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
Всього протягом дня росіяни здійснили 31 обстріл Сумської області, під час яких пролунало 123 вибухи.
Білопільську громаду росіяни обстріляли з артилерії, гранатометів, мінометів та з танку.
По Краснопільській громаді ворог бив з мінометів, артилерії та атакував дронами.
Хотінську громаду армія РФ атакувала з мінометів та авіації.
Шалигинську громаду росіяни обстріляли з мінометів та артилерії, а Великописарівську - з артилерії.
Також з мінометів окупанти атакували Середино-Будську, Есманьську, Зноб-Новгородську та Новослобідську громади.