Росіяни обстріляли 9 громад Сумщини

Всього у області за день пролунало 123 вибухи.

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Сьогодні, 6 лютого, російських обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Зноб-Новгородська та Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 31 обстріл Сумської області, під час яких пролунало 123 вибухи.

Білопільську громаду росіяни обстріляли з артилерії, гранатометів, мінометів та з танку.

По Краснопільській громаді ворог бив з мінометів, артилерії та атакував дронами.

Хотінську громаду армія РФ атакувала з мінометів та авіації.

Шалигинську громаду росіяни обстріляли з мінометів та артилерії, а Великописарівську - з артилерії.

Також з мінометів окупанти атакували Середино-Будську, Есманьську, Зноб-Новгородську та Новослобідську громади.