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Росіяни атакували Нікопольщину з артилерії та дронами-камікадзе

Внаслідок російських ударів є поранені.

Росіяни атакували Нікопольщину з артилерії та дронами-камікадзе
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини
Фото: Сергій Лисак

Російська армя атакувала Нікопольщину у Дніпропетровській області - по району випустили понад два з половиною десятки снарядів. 

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Ворог тричі скеровував на район важку артилерію, стільки ж разів атакував дронами-камікадзе”, - написав Лисак. 

Він уточнив, що окупанти обстріляли Нікополь, Мирівську та Марганецьку громади, є поранені. 

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Обстрілом пошкоджений інфраструктурний об’єкт, 7 приватних будинків. Побиті гараж, авто, газопровід. 

Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини
Фото: Сергій Лисак
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини

Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини
Фото: Сергій Лисак
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини

Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини
Фото: Сергій Лисак
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини

Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини
Фото: Сергій Лисак
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини

Ворог вдарив дроном-камікадзе по місту Марганець. Двоє людей поранені: 50-річна жінка лікуватиметься вдома. Чоловік 63 років – госпіталізований у стані середньої тяжкості.

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