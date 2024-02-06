Російська армя атакувала Нікопольщину у Дніпропетровській області - по району випустили понад два з половиною десятки снарядів.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Ворог тричі скеровував на район важку артилерію, стільки ж разів атакував дронами-камікадзе”, - написав Лисак.

Він уточнив, що окупанти обстріляли Нікополь, Мирівську та Марганецьку громади, є поранені.

Обстрілом пошкоджений інфраструктурний об’єкт, 7 приватних будинків. Побиті гараж, авто, газопровід.

Фото: Сергій Лисак Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини

Фото: Сергій Лисак Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини

Фото: Сергій Лисак Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини

Фото: Сергій Лисак Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини

Ворог вдарив дроном-камікадзе по місту Марганець. Двоє людей поранені: 50-річна жінка лікуватиметься вдома. Чоловік 63 років – госпіталізований у стані середньої тяжкості.