Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі на брифінгу у Києві назвав основні проблеми окупованої росіянами Запорізької АЕС, передає "Радіо Свобода".

Серед них - закінчення терміну експлуатації ядерного палива у реакторах і значне скорочення технічного персоналу станції.

Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що ці проблеми він обговорив із Ґроссі на зустрічі.

"Питання є: термін експлуатації, цей термін вийшов, далі виробник має сказати, чи можливо експлуатувати поза межами... Це складне питання. Якщо неможливо – треба вчиняти дії, щодо вивантаження цього палива, це має бути кваліфікований персонал, далі питання зберігання цього палива. Це важливі питання для безпеки Європи», ‒ сказав міністр.

IAEA Director General @rafaelmgrossi briefed the media in Kyiv this morning, ahead of his visit to Zaporizhzhya NPP tomorrow.



Some highlights from the press briefing below. pic.twitter.com/ilyqqj1kaa — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) February 6, 2024

Гендиректор МАГАТЕ сказав, що буде домовлятися з росіянами про детальну оцінку стану палива.

"Це питання буде на першому місці у моїх дискусіях з чинним керівництвом станції і з керівництвом російським, у Москві. Ми будемо наполягати на проведенні з нашого боку максимально глибокої оцінки стану палива в енергоблоках", ‒ сказав Ґроссі.

Щодо проблеми працівників, то, за даними очільника МАГАТЕ, з потрібних 10 тисяч там зараз є половина. За інформацією Агентства, з 1 лютого російське окупаційне керівництво станції заборонило доступ працівникам, які не отримали російське громадянство і не уклали договір з "Росатомом".

"Порівнюючи з нормальною кількістю персоналу, що має бути на станції, це понад 10 000, то зараз ми спостерігаємо суттєве скорочення, вполовину. Завтра, під час мого візиту, це буде одним із головних питань, які я підніматиму перед керівництвом станції, як вони планують замінити ці посади, якими людьми, бо це технічний персонал, який виконував певні функції, дуже важливі для безпеки", ‒ наголосив Ґроссі.

Галущенко додав, що частина працівників ЗАЕС мали спеціальні ліцензії, які дозволяли їм виконувати роботи на станції. "Мова йде про близько 400 людей, що є ліцензійованими. Тому їх не можна просто забрати. Очевидно, що ті, ким їх будуть заміняти, вони не будуть мати ліцензій. І це безумовно вплине на роботу, і вплине і на ядерну і радіаційну безпеку взагалі на функціонування цього об'єкту", ‒ сказав міністр.

Ґроссі після Києва поїде на ЗАЕС, а потім - у Москву, де зустрінеться із російськими посадовцями. Він сказав, що від зустрічей очікує вирішення технічних питань, які дозволять впевнитися у безпеці на ЗАЕС.