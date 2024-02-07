Міноборони вдвічі збільшить кількість робочих груп для перевірки продуктів

Міноборони анонсувало збільшення робочих груп для перевірки якості харчування вдвічі протягом року в рамках переходу на нову модель забезпечення війська продуктами.

"Ми збільшили кількість таких робочих груп. 2 лютого ДОТ оголосив перші закупівлі харчування. Наша ціль — дати чіткий сигнал постачальникам: якість повинна відповідати нормам", — сказав заступник Міністра оборони Віталій Половенко.

Як йдеться в повідомленні, на всі зафіксовані порушення складатимуть відповідні акти.

"На зафіксовані порушення оперативно реагуватимуть як зі сторони міністерства, так і безпосередньо у військових частинах", — наголосив заступник міністра оборони.