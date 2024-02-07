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Міноборони вдвічі збільшить кількість робочих груп для перевірки продуктів

На всі зафіксовані порушення оперативно реагуватимуть. 

Міноборони вдвічі збільшить кількість робочих груп для перевірки продуктів
Фото: Міноборони

Міноборони анонсувало збільшення робочих груп для перевірки якості харчування вдвічі протягом року в рамках переходу на нову модель забезпечення війська продуктами.

"Ми збільшили кількість таких робочих груп. 2 лютого ДОТ оголосив перші закупівлі харчування. Наша ціль — дати чіткий сигнал постачальникам: якість повинна відповідати нормам", — сказав заступник Міністра оборони Віталій Половенко.

Як йдеться в повідомленні, на всі зафіксовані порушення складатимуть відповідні акти.

"На зафіксовані порушення оперативно реагуватимуть як зі сторони міністерства, так і безпосередньо у військових частинах", — наголосив заступник міністра оборони.

  • Із 1 грудня в Україні запрацювала нова агенція — Державний оператор тилу. Вона займається потребами Збройних сил України. Міноборони впровадило зміни для того, щоб уникнути перебоїв у постачанні їжі для ЗСУ, а також унеможливити корупцію. З грудня всі закупівлі здійснюватиме державне підприємство "Державний оператор тилу".
  • Нещодавно ‎Державний оператор тилу‎ оголосив тендери на харчування. Постачання харчування стартує з квітня. Тендери оголосили в системі Prozorro на постачання в 11 секторів. Кожен сектор складається з обов’язкових і додаткових областей, які можуть бути закріплені за декількома постачальниками одночасно, щоб мінімізувати ризики й забезпечити безперервність постачання.
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