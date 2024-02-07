Міноборони вдвічі збільшить кількість робочих груп для перевірки продуктів

Міноборони анонсувало збільшення робочих груп для перевірки якості харчування вдвічі протягом року в рамках переходу на нову модель забезпечення війська продуктами.
"Ми збільшили кількість таких робочих груп. 2 лютого ДОТ оголосив перші закупівлі харчування. Наша ціль — дати чіткий сигнал постачальникам: якість повинна відповідати нормам", — сказав заступник Міністра оборони Віталій Половенко.
Як йдеться в повідомленні, на всі зафіксовані порушення складатимуть відповідні акти.
"На зафіксовані порушення оперативно реагуватимуть як зі сторони міністерства, так і безпосередньо у військових частинах", — наголосив заступник міністра оборони.
- Із 1 грудня в Україні запрацювала нова агенція — Державний оператор тилу. Вона займається потребами Збройних сил України. Міноборони впровадило зміни для того, щоб уникнути перебоїв у постачанні їжі для ЗСУ, а також унеможливити корупцію. З грудня всі закупівлі здійснюватиме державне підприємство "Державний оператор тилу".
- Нещодавно Державний оператор тилу оголосив тендери на харчування. Постачання харчування стартує з квітня. Тендери оголосили в системі Prozorro на постачання в 11 секторів. Кожен сектор складається з обов’язкових і додаткових областей, які можуть бути закріплені за декількома постачальниками одночасно, щоб мінімізувати ризики й забезпечити безперервність постачання.