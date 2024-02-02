ВАКС обрав відстороненому із Міноборони посадовцю Нахкуру запобіжний захід

На Нахкура поклали низку обов'язків, зокрема, він має здати паспорти для виїзду за кордон і носити електронний браслет.

2 лютого Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід відстороненому в.о. директора департаменту військово-технічної політики розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Тоомасу Нахкуру.

Як повідомляє Центр протидії корупції, слідча суддя ВАКС Катерина Сікора вибрала особисте зобов'язання.

На Нахкура поклали низку обов'язків, зокрема, він має здати паспорти для виїзду за кордон і носити електронний браслет.

Водночас слідча суддя відмовила у задоволенні клопотання прокурора щодо тримання під вартою із альтернативною заставою у понад 268 млн грн.

Оголошення повного тексту ухвали призначили на 7 лютого.

Подробиці справи