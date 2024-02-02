ВАКС обрав відстороненому із Міноборони посадовцю Нахкуру запобіжний захід

2 лютого Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід відстороненому в.о. директора департаменту військово-технічної політики розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Тоомасу Нахкуру.
Як повідомляє Центр протидії корупції, слідча суддя ВАКС Катерина Сікора вибрала особисте зобов'язання.
На Нахкура поклали низку обов'язків, зокрема, він має здати паспорти для виїзду за кордон і носити електронний браслет.
Водночас слідча суддя відмовила у задоволенні клопотання прокурора щодо тримання під вартою із альтернативною заставою у понад 268 млн грн.
Оголошення повного тексту ухвали призначили на 7 лютого.
Подробиці справи
- У листопаді 2023 Hromadske опублікувало розслідування про те, що Міністерство оборони витратило 2 млрд гривень на контракти із закупівлі боєприпасів, які не були виконані, а кошти не повернені. Це контракт на постачання мінометних мін із "Львівським арсеналом", контракт на 30 000 танкових пострілів із хорватською WDG promet та 15 000 комплектів шоломів і бронежилетів зі словацькою Sevotech.
- 24 січня Міноборони виграло суд у "Львівського арсеналу".
- 26 січня журналістка Цензор.NET Тетяна Ніколаєнко повідомила, що до наглядової ради словацької компанії Sevotech, яка під час масштабної війни зірвала контракт на постачання Міноборони 100 000 пострілів для мін і 15 000 комплектів шоломів і бронежилетів, входила жінка, що має росіян серед бізнес-партнерів. Йдеться про Катаріну Гарінг.
- 27 січня СБУ оголосила підозри п'ятьом людям за розкрадання коштів на закупівлі снарядів. Підозру отримали: колишній та нинішній керівники Департаменту військово–технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони, очільник та комерційний директор компанії "Львівський арсенал", а також їхній спільник – представник іноземної комерційної структури. За даними джерел LB.ua в правоохоронних органах, підозри отримали Олександр Лієв, нинішній керівник Департаменту військово-технічної політики Тоомас Нахкур і голова "Львівського арсеналу" Юрій Збітнєв.
- Лієв хотів перетнути кордон, але отримав підозру, зазначало "Радіо Свобода". Сам він стверджує, що їхав до Словаччини "з метою огляду машин розмінування, які мають бути доставлені в Україну в лютому місяці цього року" а в Україну "планував повернутися до 5 лютого".
- ВАКС не обрав Лієву запобіжний захід, а його адвокати заявили про порушення підслідності справи. Розслідування є антикорупційним, але вела його поліція, а не НАБУ і САП.
- 2 лютого міністр оборони Рустем Умєров відсторонив Нахкура від виконання службових обов'язків.