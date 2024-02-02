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Міноборони оприлюднило подробиці першого засідання керівної групи ІТ-коаліції

Міністр оборони Люксембургу Юріко Бакес закликав інші держави, які наразі не є частиною ІТ-коаліції, приєднатися. 

Міноборони оприлюднило подробиці першого засідання керівної групи ІТ-коаліції
Фото: mil.gov.ua

Відбулося перше засідання керівної групи ІТ-коаліції, на якому визначили наступні кроки і пріоритетні закупівлі.

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони України.

У засіданні взяли участь представники Естонії та Люксембургу  як країн-лідерів ініціативи, а також Бельгії, Великої Британії, Данії, Ісландії, Італії, Латвії, Литви, Нідерландів, Німеччини, Польщі, США та Японії. Представники НАТО та ЄС теж долучилися до заходу.

Під час засідання Естонія, Люксембург, Данія, Латвія, Литва і Нідерланди підтвердили раніше заявлені внески в коаліцію, які сумарно перевищили 30 мільйонів євро. Країни запевнили про готовність продовжувати співпрацю у сфері цифрової трансформації. 

Міністр оборони Люксембургу Юріко Бакес закликав інші держави, які наразі не є частиною ІТ-коаліції, приєднатися. 

"Зусилля ІТ-коаліції дуже важливі для Збройних Сил України. Захищена та ефективна військова інформаційно-комунікаційна інфраструктура є основою для своєчасного прийняття рішень і, отже, необхідною умовою успішних операцій. Люксембург залишається відданим цьому проєкту як співлідер ініціативи та перший учасник, що зробив внесок", наголосив Бакес.

  • ІТ-коаліція — це група держав у межах Контактної групи з питань оборони України («формат Рамштайн») під керівництвом Естонії та Люксембургу. Вона зосереджена на наданні підтримки Міністерству оборони та ЗСУ у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки.
  • Ідею створити таку групу підтримали учасники зустрічі у "форматі Рамштайн" торік у червні.
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