На Донеччині оголошено обов’язкову евакуацію в примусовий спосіб 72 дітей з 48 сімей, повідомляє Нацполіція.

Примусова евакуація стосується дев'яти населених пунктів Мар'їнської та Очеретинської територіальних громад, які перебувають під цілодобовим обстрілом російських військ. Заходи покликані мотивувати батьків виконати свій законний обов’язок – зберегти дитячі життя.

Займатися евакуацією родин будуть групи "Білий янгол", парамедики поліції спільно з працівниками ДСНС, патрульною поліцією, поліцією охорони та представниками військових адміністрацій.

Евакуація малечі відбувається за згодою батьків/осіб, що їх замінюють/інших законних представників. Супроводжувати дитину під час виїзду має хоча б один з батьків або це право можна передати іншому родичу чи органам опіки. Виїзд відбувається тільки на броньованому транспорті, при взаємодії з військовими та за погодженими маршрутами. Для маленьких пасажирів правоохоронці мають спеціальні, дитячі шоломи та бронежилети.

Під час четвертого етапу примусової евакуації з восьми населених пунктів Очеретинської, Мар’їнської та Торецької громад було вивезено з небезпеки 269 дітей. Залишається евакуювати 20 неповнолітніх лише з Торецької громади.

Спецгрупи поліції "Білий янгол" безпечно та безкоштовно вивозять із зони вогню дітей і дорослих, людей з інвалідністю та маломобільних.

Гарячі лінії екіпажів на напрямках:

Авдіївський – 066-56-19-102

Бахмутський – 066-56-15-102

Великоновосілківський – 066-56-11-102

Лиманський – 066-56-16-102

Мар’їнський – 066-56-10-102

Вранці Генштаб ЗСУ повідомив, що за добу росіяни завдали два ракетних та 85 авіаційних ударів. На фронті відбулося 63 бойових зіткнення.