Нова епоха російської пропаганди в ЄС

Здавалось, що цього ніколи не має статися. Але цього тижня на німецькому телебаченні вийшов сюжет з окупованого Маріуполя. Голова московського бюро суспільного мовника Німеччини ZDF Армін Керпер включився в етер прямо з площі Свободи.

Фото: Петро Андрющенко

Та якщо думаєте, що він розповів про фільтрацію, пригнічення, руїни та репресії, глибоко помиляєтесь. Він намалював прекрасну картину життя в Маріуполі, де все відбудовується, росіяни заселяються, ніякого спротиву та взагалі все прекрасно.

Безумовно, він вставив такі необхідні «запобіжники» від звинувачення у визнанні окупації. Але це лише запобіжники для уникнення відповідальності.

Два ключових меседжі в його репортажі, які було донесено назагал:

«Маріуполь – це не місто-привид, я хотів би це чітко прояснити», та «за нами немає ніякого стеження (ФСБ)».

Який висновок ми маємо зробити, окрім обурення?

Перше. Росіяни знайшли ключик до серця (закреслено) гаманця визнаного європейського видання. Та увійшли в інформаційне поле ЄС з новими наративами та меседжами, які тепер озвучує не RT або незрозумілості зі спаплюженою репутацією. Ні. Тепер це цілком визнані репутаційні спікери загальноприйнятих ЗМІ.

Тепер подібного буде багато. Давайте відверто – реакція журналістської спільноти в світі (та й в Україні) приблизно на рівні «глибокої стурбованості» ООН. Ніякої. Арміна Керпера не звільнено. Вибачень ZDF та спростувань не чуємо. Спроба перекласти на стандарти BBC особисту думку виглядають смішно.

Що бачать росіяни? Черговий прояв слабкості. Це прямий сигнал до наступної атаки росіян.

Друге: відбулася публічна легалізація подібних журналістських турів. Він не перший, скажімо відверто. Але перший проросійський та без огляду на наслідки. Всі до того були обережними. Чому? Тому що кожен журналіст, який потрапив за узгодженням із росіянами в Маріуполь (будь-яке окуповане місто), потрапив туди незаконно. Та має отримати наслідки, якщо українська сторона не погодила. Мусить. Але як нам демонструє урок ZDF – не все, що мусить відбутись, відбувається. Значить варто очікувати цілу низку зацікавлених журналістів в Маріуполі. Через погодження Росії та без нашої участі. Зі всіма очікувано негативними наслідками.

Та головне – що робити прямо зараз?

Спершу відреагувати:

позбавити акредитацій ZDF. Раз і назавжди.

притягнути до кримінальної / адміністративної відповідальності всю команду ZDF, що дозволила / допустила незаконне відвідування території України в обхід українських пунктів пропуску, підготувала та випустила в етер російську пропаганду, що ставить національну безпеку під загрозу.

вирішити питання щодо санкцій до самого ZDF в цілому та всіх дотичних, до виправдання їх дій в ЗМІ. Без огляду на регалії та посади.

Кожен має зрозуміти, наскільки це «токсична» історія та наскільки великі наслідки чекають кожного. В протиставлення російським грошам.

Друге – терміново врегулювати порядок відвідування окупованих територій іноземними ЗМІ. Не хочемо більше подібного? Не хочемо. Давайте дамо ЗМІ прості та зрозумілі правила погодження. Та будемо точно знати, від кого чого очікувати. Врятує? Не на сто відсотків, але знизить ризик. Значно знизить.

В підсумку, якщо всі ми на всіх рівнях дамо спустити ситуацію на гальмах, забути, затерти, то можете вважати цю битву програною. Та починайте готуватись до подібного та ще з порівнянням ситуації в Запоріжжі, Харкові, Херсоні, іншому прифронтовому місті для контрасту.

Якщо навпаки – завдамо потужний удар у відповідь, росіяни відступлять. Як завжди. Як ті, хто не розуміє нічого, окрім права сильного. Тому давайте будемо сильними у всьому. Сильними та сильнішими за них.