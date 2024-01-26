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Der Spiegel: МЗС Німеччини викрило російську кампанію з дезінформації у соцмережі X

Метою кампанії є посилення невдоволення нинішнім урядом Німеччини ФРН та зрив подальшої підтримки України. Для проведення кампанії використовуються 50 тисяч фейкових облікових записів.

Der Spiegel: МЗС Німеччини викрило російську кампанію з дезінформації у соцмережі X
Фото: EPA/UPG

Тижневик Der Spiegel із посиланням на внутрішній звіт міністерства закордонних справ Німеччини опублікував матеріал про те, що зовнішньополітичне відомство викрило російську кампанію з дезінформації у соцмережі X (колишній Twitter), повідомляє DW. 

Зазначається, що метою кампанії є посилення невдоволення нинішнім коаліційним урядом Німеччини у суспільстві та зрив подальшої підтримки України.

МЗС доручило експертам проаналізувати за допомогою спеціальної програми повідомлення в X, і в результаті було виявлено масштабну мережу фейкових акаунтів, які розповсюджують німецькомовний контент.

У період з 20 грудня по 20 січня понад 50 тисяч таких акаунтів опублікували в сумі понад мільйон твітів німецькою мовою, в яких часто звучали звинувачення на адресу федерального уряду, який нібито нехтує власним населенням заради підтримки України. Видання вказує, що йдеться про "систематичну російську кампанію" з дезінформації.

Зазначається, що МЗС Німеччини уже деякий час відстежує дебати на теми зовнішньої політики в соцмережах за допомогою фахівців з аналізу даних, прагнучи виявити спроби впливу з боку іноземних держав.

Як заявив офіційний представник німецького міністерства закордонних справ в інтерв'ю Der Spiegel, "дезінформація стала глобальним чинником загрози". 

"Її цілеспрямовано використовують ті, хто не поділяє наші цінності, для дестабілізації цілих суспільств – і не лише у західних демократіях, а й усюди", – додав він.

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