Der Spiegel: МЗС Німеччини викрило російську кампанію з дезінформації у соцмережі X

Тижневик Der Spiegel із посиланням на внутрішній звіт міністерства закордонних справ Німеччини опублікував матеріал про те, що зовнішньополітичне відомство викрило російську кампанію з дезінформації у соцмережі X (колишній Twitter), повідомляє DW.
Зазначається, що метою кампанії є посилення невдоволення нинішнім коаліційним урядом Німеччини у суспільстві та зрив подальшої підтримки України.
МЗС доручило експертам проаналізувати за допомогою спеціальної програми повідомлення в X, і в результаті було виявлено масштабну мережу фейкових акаунтів, які розповсюджують німецькомовний контент.
У період з 20 грудня по 20 січня понад 50 тисяч таких акаунтів опублікували в сумі понад мільйон твітів німецькою мовою, в яких часто звучали звинувачення на адресу федерального уряду, який нібито нехтує власним населенням заради підтримки України. Видання вказує, що йдеться про "систематичну російську кампанію" з дезінформації.
Зазначається, що МЗС Німеччини уже деякий час відстежує дебати на теми зовнішньої політики в соцмережах за допомогою фахівців з аналізу даних, прагнучи виявити спроби впливу з боку іноземних держав.
Як заявив офіційний представник німецького міністерства закордонних справ в інтерв'ю Der Spiegel, "дезінформація стала глобальним чинником загрози".
"Її цілеспрямовано використовують ті, хто не поділяє наші цінності, для дестабілізації цілих суспільств – і не лише у західних демократіях, а й усюди", – додав він.
- Нещодавній звіт Європейської служби зовнішніх справ свідчить, що Україна найчастіше є жертвою дезінформації та фейків. З 480 зафіксованих випадків зовнішнього маніпулювання інформацією 160 були спрямовані проти Києва.
- У грудні ЄС офіційно звинуватив платформу X у порушенні правил блоку щодо протидії незаконному контенту та дезінформації, відкрито офіційні провадження.
- У листопаді аналітички VoxCheck повідомили, що на Польщу припадає 85% російських фейків, спрямованих на українських біженців.