Der Spiegel: МЗС Німеччини викрило російську кампанію з дезінформації у соцмережі X

Метою кампанії є посилення невдоволення нинішнім урядом Німеччини ФРН та зрив подальшої підтримки України. Для проведення кампанії використовуються 50 тисяч фейкових облікових записів.

Тижневик Der Spiegel із посиланням на внутрішній звіт міністерства закордонних справ Німеччини опублікував матеріал про те, що зовнішньополітичне відомство викрило російську кампанію з дезінформації у соцмережі X (колишній Twitter), повідомляє DW.

Зазначається, що метою кампанії є посилення невдоволення нинішнім коаліційним урядом Німеччини у суспільстві та зрив подальшої підтримки України.

МЗС доручило експертам проаналізувати за допомогою спеціальної програми повідомлення в X, і в результаті було виявлено масштабну мережу фейкових акаунтів, які розповсюджують німецькомовний контент.

У період з 20 грудня по 20 січня понад 50 тисяч таких акаунтів опублікували в сумі понад мільйон твітів німецькою мовою, в яких часто звучали звинувачення на адресу федерального уряду, який нібито нехтує власним населенням заради підтримки України. Видання вказує, що йдеться про "систематичну російську кампанію" з дезінформації.

Зазначається, що МЗС Німеччини уже деякий час відстежує дебати на теми зовнішньої політики в соцмережах за допомогою фахівців з аналізу даних, прагнучи виявити спроби впливу з боку іноземних держав.

Як заявив офіційний представник німецького міністерства закордонних справ в інтерв'ю Der Spiegel, "дезінформація стала глобальним чинником загрози".

"Її цілеспрямовано використовують ті, хто не поділяє наші цінності, для дестабілізації цілих суспільств – і не лише у західних демократіях, а й усюди", – додав він.