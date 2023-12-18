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ЄС офіційно звинуватив X у порушенні правил блоку щодо дезінформації

Єврокомісар з питань внутрішньої торгівлі та послуг Тьєррі Бретон повідомив про відкриття проваджень.

ЄС офіційно звинуватив X у порушенні правил блоку щодо дезінформації
Фото: EPA/UPG

Європейський Союз офіційно оголосив, що підозрює соціальну платформу "X" (колишню мережу мікроблогів Twitter) у порушенні правил блоку щодо протидії незаконному контенту та дезінформації.

Єврокомісар з питань внутрішньої торгівлі та послуг Тьєррі Бретон написав про обвинувачення у соцмережі, зазначивши про відкриття проваджень.

“Сьогодні ми відкриваємо офіційне провадження проти "X"”, − заявив Бретон.

За його словами, "X" також підозрюється в порушенні своїх зобов'язань щодо прозорості.

Як пише BBC, у компанії, яка належить Ілону Маску, заявили про “співпрацю з регуляторним процесом”. "X" зазначає, що “важливо, щоб цей процес залишався вільним від політичного впливу та відповідав законодавству”.

“"X" зосереджена на створенні безпечного та інклюзивного середовища для всіх користувачів на нашій платформі, одночасно захищаючи свободу самовираження, і ми продовжуватимемо невпинно працювати над досягненням цієї мети”, − додали в компанії.

  • У жовтні ЄС заявив, що розслідує справу щодо можливого поширення "X" терористичного та насильницького контенту та ненависті після нападу ХАМАС на Ізраїль. Тоді соцмережа повідомила, що видалила з платформи сотні облікових записів, афілійованих з терористами.
  • У листопаді департамент комунікацій Європейської комісії заборонив виконавчим службам ЄС припинити розміщення реклами на соцплатформі X через стурбованість щодо поширення дезінформації.
  • "Apple", "Disney", "Comcast" та інші великі компанії відмовилися від реклами в "Х" через антисемітські вислови Маска.
  • Розслідування проти "X" стало першим у рамках нових технологічних правил ЄС. Відповідно до введеного в серпні закону про цифрові послуги (DSA), великі технологічні фірми, що працюють на території євроблоку, мають посилити зобов’язання щодо захисту користувачів. Порушення можуть призвести до великих штрафів або призупинення надання послуг.
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