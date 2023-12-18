ЄС офіційно звинуватив X у порушенні правил блоку щодо дезінформації

Єврокомісар з питань внутрішньої торгівлі та послуг Тьєррі Бретон повідомив про відкриття проваджень.

Європейський Союз офіційно оголосив, що підозрює соціальну платформу "X" (колишню мережу мікроблогів Twitter) у порушенні правил блоку щодо протидії незаконному контенту та дезінформації.

Єврокомісар з питань внутрішньої торгівлі та послуг Тьєррі Бретон написав про обвинувачення у соцмережі, зазначивши про відкриття проваджень.

“Сьогодні ми відкриваємо офіційне провадження проти "X"”, − заявив Бретон.

За його словами, "X" також підозрюється в порушенні своїх зобов'язань щодо прозорості.

Today we open formal infringement proceedings against @X :



⚠️ Suspected breach of obligations to counter #IllegalContent and #Disinformation



⚠️ Suspected breach of #Transparency obligations



⚠️ Suspected #DeceptiveDesign of user interface#DSA pic.twitter.com/NxKIif603k — Thierry Breton (@ThierryBreton) December 18, 2023

Як пише BBC, у компанії, яка належить Ілону Маску, заявили про “співпрацю з регуляторним процесом”. "X" зазначає, що “важливо, щоб цей процес залишався вільним від політичного впливу та відповідав законодавству”.

“"X" зосереджена на створенні безпечного та інклюзивного середовища для всіх користувачів на нашій платформі, одночасно захищаючи свободу самовираження, і ми продовжуватимемо невпинно працювати над досягненням цієї мети”, − додали в компанії.