Чеський міністр назвав Орбана "троянським конем", що працює в інтересах Росії

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан є троянським конем, який руйнує європейську єдність і захищає російські інтереси.

Про це заявив міністр європейських справ Чехії Мартін Дворжак в телеефірі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Сьогодні Орбан є тим троянським конем, який інтенсивно і, на жаль, все більш ефективно руйнує цю єдність і намагається показати, що ми повинні ігнорувати Україну", – сказав Дворжак під час дискусії, яка транслювалася на CNN Prime News.

Він також наголосив, що Орбан шантажує Європу і зловживає правом вето не для захисту національних інтересів Угорщини, а для захисту інтересів Росії.

Партнер Дворжака по дебатах, Альона Шиллерова з опозиційної партії ANO, утрималася від коментарів щодо критики Орбана і поставила під сумнів доцільність включення теми переговорів про вступ України до ЄС до порядку денного саміту в цей час. Вона зазначила, що Україні необхідно "здійснити низку реформаторських кроків".