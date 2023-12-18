Чеський міністр назвав Орбана "троянським конем", що працює в інтересах Росії

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан є троянським конем, який руйнує європейську єдність і захищає російські інтереси.
Про це заявив міністр європейських справ Чехії Мартін Дворжак в телеефірі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.
"Сьогодні Орбан є тим троянським конем, який інтенсивно і, на жаль, все більш ефективно руйнує цю єдність і намагається показати, що ми повинні ігнорувати Україну", – сказав Дворжак під час дискусії, яка транслювалася на CNN Prime News.
Він також наголосив, що Орбан шантажує Європу і зловживає правом вето не для захисту національних інтересів Угорщини, а для захисту інтересів Росії.
Партнер Дворжака по дебатах, Альона Шиллерова з опозиційної партії ANO, утрималася від коментарів щодо критики Орбана і поставила під сумнів доцільність включення теми переговорів про вступ України до ЄС до порядку денного саміту в цей час. Вона зазначила, що Україні необхідно "здійснити низку реформаторських кроків".
- Угорщина ветувала виділення Україні Євросоюзом 50 млрд євро на саміті Євроради. Вето стосується і інших фінансових питань Євросоюзу, зокрема міграції.
- Потім очільник угорського уряду Орбан заявив, що уряд країни не підтримає новий пакет допомоги Києву, доки блок не виплатить усі заморожені для Будапешта кошти. Європейська комісія погодилася вивільнити третину з приблизно 30 мільярдів євро, які були заморожені через проблеми з верховенством права та хабарництвом в Угорщині після змін у судовій системі країни.
- Угорщина не вперше протистоїть ініціативам щодо України. Роками вона блокувала засідання Ради Україна-НАТО і заявляла, що Україні в Альянсі не місце. Перед вирішальним самітом Євроради, на якому розглядали рішення про початок переговорів із Україною щодо вступу в ЄС, Орбан неодноразово заявляв, що цьому не бувати. Він говорив, що Україна не виконала всі вимоги для початку переговорів. Однак попри це лідери країн ЄС ухвалили рішення про запуск процесу. Орбан у цей час вийшов із зали засідань, тож участі в голосуванні не брав. Всі інші 26 країн-членів одноголосно були за. Ідею вийти на час голосування Орбану озвучив німецький канцлер Олаф Шольц.
- Більше про саміт читайте у матеріалі LB.ua "Вступ до ЄС, санкції проти Росії та вето Орбана. Чим завершився історичний саміт лідерів Євросоюзу".