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Чеський міністр назвав Орбана "троянським конем", що працює в інтересах Росії

Угорський прем'єр зловживає правом вето.

Чеський міністр назвав Орбана "троянським конем", що працює в інтересах Росії
Віктор Орбан
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан є троянським конем, який руйнує європейську єдність і захищає російські інтереси.

Про це заявив міністр європейських справ Чехії Мартін Дворжак в телеефірі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Сьогодні Орбан є тим троянським конем, який інтенсивно і, на жаль, все більш ефективно руйнує цю єдність і намагається показати, що ми повинні ігнорувати Україну", – сказав Дворжак під час дискусії, яка транслювалася на CNN Prime News.

Він також наголосив, що Орбан шантажує Європу і зловживає правом вето не для захисту національних інтересів Угорщини, а для захисту інтересів Росії. 

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Партнер Дворжака по дебатах, Альона Шиллерова з опозиційної партії ANO, утрималася від коментарів щодо критики Орбана і поставила під сумнів доцільність включення теми переговорів про вступ України до ЄС до порядку денного саміту в цей час. Вона зазначила, що Україні необхідно "здійснити низку реформаторських кроків".

  • Угорщина ветувала виділення Україні Євросоюзом 50 млрд євро на саміті Євроради. Вето стосується і інших фінансових питань Євросоюзу, зокрема міграції.
  • Потім очільник угорського уряду Орбан заявив, що уряд країни не підтримає новий пакет допомоги Києву, доки блок не виплатить усі заморожені для Будапешта кошти. Європейська комісія погодилася вивільнити третину з приблизно 30 мільярдів євро, які були заморожені через проблеми з верховенством права та хабарництвом в Угорщині після змін у судовій системі країни.
  • Угорщина не вперше протистоїть ініціативам щодо України. Роками вона блокувала засідання Ради Україна-НАТО і заявляла, що Україні в Альянсі не місце. Перед вирішальним самітом Євроради, на якому розглядали рішення про початок переговорів із Україною щодо вступу в ЄС, Орбан неодноразово заявляв, що цьому не бувати. Він говорив, що Україна не виконала всі вимоги для початку переговорів. Однак попри це лідери країн ЄС ухвалили рішення про запуск процесу. Орбан у цей час вийшов із зали засідань, тож участі в голосуванні не брав. Всі інші 26 країн-членів одноголосно були за. Ідею вийти на час голосування Орбану озвучив німецький канцлер Олаф Шольц. 
  • Більше про саміт читайте у матеріалі LB.ua "Вступ до ЄС, санкції проти Росії та вето Орбана. Чим завершився історичний саміт лідерів Євросоюзу".
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