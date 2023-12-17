Путін "не зацікавлений" атакувати НАТО, – Politico

Російський президент також заявив про проблеми із Фінляндією після її вступу у Альянс і ЄС.

Путін в інтерв’ю російському телебаченню заявив, що Москва "не зацікавлена" в нападі на НАТО.

Як пише Politico, очільник Кремля назвав "повною нісенітницею" попередження президента США Джо Байдена про те, що Росія зробить це, якщо виграє війну в Україні.

Також він сказав, що після вступу Фінляндії у НАТО та ЄС з’явилися "певні проблеми".

"Всі суперечки, в тому числі територіальні в середині 20 століття, давно вирішені", – сказав Володимир Путін і додав, що "тепер будуть, тому що зараз ми будемо створювати Ленінградський військовий округ і зосереджувати там певні військові частини".

Нагадаємо, у середині листопада Фінляндія почала закривати свій 1340-кілометровий кордон із Росією, звинувачуючи Москву у допомозі мігрантам в перетині кордону задля заявки на притулок у країні ЄС.