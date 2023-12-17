Буданов: «Чисельність Сил оборони перевищує мільйон. Жодна кампанія рекрутингу не покриє таких потреб ― тільки мобілізація»
Буданов: «Чисельність Сил оборони перевищує мільйон. Жодна кампанія рекрутингу не покриє таких потреб ― тільки мобілізація»
Що відповісти на «Слово пацана»
Що відповісти на «Слово пацана»
Звинувачення Резнікова у корупції було російською ІПСО з використанням майже 13 тисяч ботів у TikTok, - розслідування
Звинувачення Резнікова у корупції було російською ІПСО з використанням майже 13 тисяч ботів у TikTok, - розслідування
Новий закон для військових: заборона «тіктокерів», додаткові відпустки й виплати
Новий закон для військових: заборона «тіктокерів», додаткові відпустки й виплати
«Мова за лєнточкой», або Як росіяни вбивають російську мову
«Мова за лєнточкой», або Як росіяни вбивають російську мову
Сергій Марченко: «Якщо не перестанемо купувати дорогі телефони й автомобілі, економіка зробить болючі висновки дуже швидко»
Сергій Марченко: «Якщо не перестанемо купувати дорогі телефони й автомобілі, економіка зробить болючі висновки дуже швидко»
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
ГоловнаСвіт

Путін "не зацікавлений" атакувати НАТО, – Politico

Російський президент також заявив про проблеми із Фінляндією після її вступу у Альянс і ЄС.

Путін "не зацікавлений" атакувати НАТО, – Politico
Фото: EPA/UPG

Путін в інтерв’ю російському телебаченню заявив, що Москва "не зацікавлена" в нападі на НАТО.

Як пише Politico, очільник Кремля назвав "повною нісенітницею" попередження президента США Джо Байдена про те, що Росія зробить це, якщо виграє війну в Україні.

Також він сказав, що після вступу Фінляндії у НАТО та ЄС з’явилися "певні проблеми".

"Всі суперечки, в тому числі територіальні в середині 20 століття, давно вирішені", – сказав Володимир Путін і додав,  що "тепер будуть, тому що зараз ми будемо створювати Ленінградський військовий округ і зосереджувати там певні військові частини".

Нагадаємо, у середині листопада Фінляндія почала закривати свій 1340-кілометровий кордон із Росією, звинувачуючи Москву у допомозі мігрантам в перетині кордону задля заявки на притулок у країні ЄС.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies