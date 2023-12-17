Військові ЦАХАЛу виявили тунелі та склади зброї у будинках лідерів ХАМАС

ЦАХАЛ захопили зброю та обладнання в будинку одного з членів елітних сил ХАМАСу "Нухба"

Війська Армії Ізраїлю обшукали офіс командувача батальйону ХАМАС Хана Юніса і будинки кількох високопоставлених командирів ХАМАС, включно з лідером терористичного угруповання в Газі Ях'ю Сінваром, — пише The Times of Israel.

"Під час операцій війська бригади знищили багатьох терористів, у тому числі під час обстрілу з танків, додаючи, що війська також розкрили близько 30 шахт тунелів, завдали ударів по десятках пунктів запуску протитанкових ракет і спостережних пунктів, а також вилучили зброю, яку використовували бойовики ХАМАС, а також матеріали розвідки", — йдеться в заяві ЦАХАЛу.

За даними ЦАХАЛу, поряд з офісами командира батальйону Хан-Юніс і будинками високопоставлених командирів ХАМАСу, війська також здійснили рейд на аванпост, що належить батальйону терористичного угруповання Дейр-ель-Балах, і захопили розвідувальні матеріали.

Під час іншого рейду війська захопили зброю та обладнання в будинку одного з членів елітних сил ХАМАСа "Нухба".