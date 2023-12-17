Сергій Марченко: «Якщо не перестанемо купувати дорогі телефони й автомобілі, економіка зробить болючі висновки дуже швидко»
Сергій Марченко: «Якщо не перестанемо купувати дорогі телефони й автомобілі, економіка зробить болючі висновки дуже швидко»
Новий закон для військових: заборона «тіктокерів», додаткові відпустки й виплати
Новий закон для військових: заборона «тіктокерів», додаткові відпустки й виплати
«Мова за лєнточкой», або Як росіяни вбивають російську мову
«Мова за лєнточкой», або Як росіяни вбивають російську мову
На Закарпатті під час сесії сільради один із депутатів підірвав гранати (оновлено)
На Закарпатті під час сесії сільради один із депутатів підірвав гранати (оновлено)
«Росія наразі не має планів вести війну у 2025 році», — Буданов
«Росія наразі не має планів вести війну у 2025 році», — Буданов
Що відповісти на «Слово пацана»
Що відповісти на «Слово пацана»
Надувні м’язи. Як ворог збільшує свою армію
Надувні м’язи. Як ворог збільшує свою армію
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Звинувачення Резнікова у корупції було російською ІПСО з використанням майже 13 тисяч ботів у TikTok, - розслідування
Звинувачення Резнікова у корупції було російською ІПСО з використанням майже 13 тисяч ботів у TikTok, - розслідування
ГоловнаСвіт

Вперше за вcю історію католицької церкви кардинала засуджено до тюремного ув'язнення

Це був найбільший судовий процес за всю історію Ватикану. Кардинал Анджело Беччу на момент скоєння одного із своїх злочинів був третьою людиною у Ватикані.

Вперше за вcю історію католицької церкви кардинала засуджено до тюремного ув'язнення
Анджело Беччу
Фото: EPA/UPG

Найбільший судовий процес за всю історію Ватикану закінчився в суботу, 16 грудня, пише DW. Вперше за весь час існування католицької церкви суд засудив кардинала до тюремного ув'язнення.

75-річний Анджело Беччу (Angelo Becciu) засуджений до п'яти з половиною років тюрми за участь в злочинній змові, шахрайстві, зловживанні, наданні неправдивої інформації, корупції, відмиванн коштів, оприлюдненні секретних документів. 

Одним з епізодів справи стали порушення та зловживання при купівлі за рахунок пожертвувань будівлі в центрі Лондона за завідомо завищеною ціною. Втрати від цієї інвестиції в купівлю нерухомості, за даними аудиторів, становили 89 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 104 мільйонів євро).

Беччу на момент злочину був третьою людиною у Ватикані - заступником державного секретаря з загальних справ. Процес над ним і дев'ятьма його спільниками тривав понад два роки.

Останніми роками Папа Римський Франциск видав серію указів, спрямованих на просування фінансової прозорості Ватикану та запобігання корупції. В 2019 році він призначив главою трибуналу Ватикану Джузеппе Піннатоне - колишнього прокурора в Римі, відомого боротьбою з мафією. У 2021 році понтифік видав указ, який дозволяє судити кардиналів судом Ватикану.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies