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Папа Франциск за порадою лікарів скасував поїздку на кліматичний саміт у Дубаї

Очільник Ватикану перед цим хворів на грип та мав запалення дихальних шляхів.

Папа Франциск за порадою лікарів скасував поїздку на кліматичний саміт у Дубаї
Фото: EPA/UPG

Папа Римський Франциск через погане самопочуття обмежив свій виступ на публічному заході, скасувавши перед цим поїздку на кліматичний саміт ООН у Дубаї.

Про це пише Reuters.

Ватикан заявив, що Франциск більше не поїде на захід за вказівкою лікаря.

“Хоча загальний клінічний стан Святішого Отця покращився після грипу та запалення дихальних шляхів, лікарі попросили Папу не здійснювати поїздку”, − йдеться у заяві.

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Зазначимо, Папі важко ходити через хворобу коліна, він іноді пересувається в інвалідному візку та використовує палицю під час ходьби.

Нагадаємо, влітку Папі Франциску зробили тригодинну операцію на кишківнику, яка “не мала ускладнень”. У 2021 році він мав серйозну операцію, під час якої лікарі видалили 2,5 см товстої кишки через запалення. 

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