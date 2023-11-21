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Єрмак знову обговорив із держсекретарем Ватикану повернення викрадених Росією українських дітей

Також керівник ОПУ відзначив згоду кардинала Пароліна очолити урочисте служіння в одній із найбільших церков Риму з нагоди 90-х роковин Голодомору 1932–1933 років.

Єрмак знову обговорив із держсекретарем Ватикану повернення викрадених Росією українських дітей
Андрій Єрмак
Фото: ОПУ

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з державним секретарем Святого Престолу кардиналом П’єтро Пароліном.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Єрмак і кардинал Паролін обговорили ініціативу Bring Kids Back UA, яку підтримали вже багато країн. 

Глава ОПУ запросив представників Святого Престолу взяти участь у першому засіданні міжнародної коаліції країн за повернення депортованих до Росії українських дітей. Захід відбудеться 8 грудня цього року в Києві.

Також Єрмак висловив Ватикану вдячність за участь його представника в зустрічі радників із питань національної безпеки та політичних радників на Мальті. Крім того, керівник Офісу Президента відзначив згоду кардинала Пароліна очолити урочисте служіння в одній із найбільших церков Риму - Сант-Андреа-делла-Валле яке відбудеться цього четверга з нагоди 90-х роковин Голодомору 1932–1933 років.

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Нагадаємо, попередня розмова Єрмака і держсекретаря Ватикану з приводу повернення українських дітей відбулася 8 листопада. 

Під час звернення до учасників зустрічі на Мальті кардинал Паролін зазначив, що Ватикан готовий підтримувати складові “формули миру” щодо гуманітарної підтримки й повернення українських полонених і дітей додому.

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