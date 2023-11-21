Головним ресурсом для українського відновлення мають стати конфісковані російські активи, — Шмигаль

Головним ресурсом для відновлення українських міст мають стати конфісковані в Європі заморожені російські активи. Україна робить все, щоб принцип "Росія заплатить" втілився в життя вже наступного року. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Минулого тижня було обрано сімох членів Ради Реєстру збитків. Це частина компенсаційного механізму, який буде складатися з трьох компонентів:

реєстр, де будуть зафіксовані заподіяні збитки

комісія з розгляду претензій про компенсації

компенсаційний фонд, з якого відбуватимуться виплати", — зазначив Шмигаль.

Також в уряді очікують, що Реєстр збитків почне діяти вже в першому кварталі наступного року. У його створенні беруть участь 43 країни та Євросоюз.

Загалом західні санкції знерухомили 300 мільярдів доларів, що належать російському центральному банку, відколи РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Очікується, що Європейська комісія висуне відповідні юридичні пропозиції на початку грудня. Відомо, що Єврокомісія працює над тим, аби 200 млн євро заморожених російських активів почали працювати на відновлення України.