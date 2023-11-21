Вірте в енергетиків: енергетичні компанії звернулись до країни у відео

Перед початком другої зими в умовах повномасштабної війни працівники енергетичних компаній України звернулись до українців у відео. Відео сьогодні опублікували на офіційних сторінках НАК Нафтогаз, ДТЕК, Центренерго та інші енергетичні компанії.
Як зазначається, через ракетні атаки та масштабні руйнування енергетичних об’єктів минула зима стала найбільшим випробуванням для енергетиків. Ворог намагався занурити країну у темряву, проте завдяки роботі десятків тисяч енергетиків по всій країні – окупантам це не вдалося.
У відео, яке створено за підтримки Міністерства енергетики, до українців звертаються енергетики всіх ключових енергетичних компаній України: «Енергоатома», «Укренерго», ДТЕК, «Нафтогазу», «Укргідроенерго», «Центренерго», «Донбасенерго», «Оператора ГТС».
«Ми заходимо у другу зиму в умовах повномасштабної війни і, вочевидь, ворог не залишить спроб занурити країну в пітьму. Саме зараз енергетикам потрібна підтримка українців. Вірте в енергетиків!» - закликають енергетики у відео.