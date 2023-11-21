Вірте в енергетиків: енергетичні компанії звернулись до країни у відео

Перед початком другої зими в умовах повномасштабної війни працівники енергетичних компаній України звернулись до українців у відео. Відео сьогодні опублікували на офіційних сторінках НАК Нафтогаз, ДТЕК, Центренерго та інші енергетичні компанії.

«Минулої зими енергетики робили все, щоб повертати світло якнайшвидше. Все можливе і неможливе. Цієї зими, коли ми знов кинемо виклик темряві – вірте в нас!», - йдеться у відео.

Як зазначається, через ракетні атаки та масштабні руйнування енергетичних об’єктів минула зима стала найбільшим випробуванням для енергетиків. Ворог намагався занурити країну у темряву, проте завдяки роботі десятків тисяч енергетиків по всій країні – окупантам це не вдалося.

У відео, яке створено за підтримки Міністерства енергетики, до українців звертаються енергетики всіх ключових енергетичних компаній України: «Енергоатома», «Укренерго», ДТЕК, «Нафтогазу», «Укргідроенерго», «Центренерго», «Донбасенерго», «Оператора ГТС».

«Ми заходимо у другу зиму в умовах повномасштабної війни і, вочевидь, ворог не залишить спроб занурити країну в пітьму. Саме зараз енергетикам потрібна підтримка українців. Вірте в енергетиків!» - закликають енергетики у відео.