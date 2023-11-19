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З початку року Україна отримала 35 млрд доларів фінансової підтримки, – глава НБУ

Потреби України до кінця року становлять 45 млрд доларів.

З початку року Україна отримала 35 млрд доларів фінансової підтримки, – глава НБУ
Фото: Макс Требухов

Глава Національного банку Андрій Пишний заявив, що скорочення фінансової підтримки України наразі не відбувається.

"З початку року Україна отримала понад 35 млрд доларів фінансової підтримки. Наші потреби до кінця року становлять 45 млрд доларів. Ми розраховуємо, що всі ці кошти прийдуть в Україну і всі необхідні рішення будуть знайдені", – розповів він в інтерв’ю виданню The Banker.

За словами Пишного, наразі тривають дебати про правові підстави для передавання російських активів Україні.

"Останнім часом активізувалася дискусія про переведення в Україну доходів, отриманих від російських активів, які залишаються в обігу. Над цим наполегливо працюють українські дипломати та юристи", – зазначив Пишний.

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Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення по вересень 2023 року Сполучені Штати і союзники надали Україні понад 76 млрд доларів прямої безпекової допомоги.

До слова, очільниця тимчасової спеціальної комісії ВР з питань моніторингу отримання та використання озброєння, наданого Україні міжнародними партнерами, Олександра Устінова заявила, що до кінця року рішення щодо пакета фінансової підтримки для України може бути ухвалене Сполученими Штатами Америки.

 

 

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